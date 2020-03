Komplette Etage wird für Corona-Patienten vorgehalten

Von Entspannung kann in der Corona-Krise aktuell keine Rede sein. Wie ist das Klinikum in Altenburg auf die Situation eingestellt, wollten wir wissen. Wir sprachen dazu mit dem ärztlichen Direktor des Klinikums Altenburger Land und Chefarzt der Klinik für Neurologie, Professor Jörg Berrouschot.

Rüstet das Krankenhaus jetzt nach und wenn ja, wie?

Bereits seit 16. März sind die Chefärzte des Klinikums angehalten, ihre OP- und Behandlungspläne zu überprüfen. Alle planbaren Operationen und Eingriffe sind für einen längeren Zeitraum abgesagt. Damit werden freie Kapazitäten auf den Intensivstationen bewusst geschaffen. Zudem fanden Umbauarbeiten statt. Seit voriger Woche wird eine komplette Etage, das sind drei Stationen, komplett für Corona-Patienten und Patienten mit infektiösen Atemwegserkrankungen vorgehalten. Damit erweitern wir für den Notfall auf 90 Betten für Corona- und Grippepatienten in einem separaten Gebäudetrakt. Hier handelt es sich um normale Stationen für Patienten mit leichteren Symptomen. Dafür werden teilweise andere Stationen zusammengelegt. In unseren Intensivstationen verfügen wir über 50 Intensivbetten. Deren Auslastung verringert sich, da wir seit dem 16. März keine geplanten Operationen vornehmen. Mit normalerweise 19 Beatmungsgeräten können wir im Notfall auf 31 Beatmungsbetten hochfahren.

Wie viele Corona-Patienten werden derzeit stationär behandelt?

Vorige Woche wurden zwei Patienten mit dieser Diagnose behandelt. Eine Patientin konnte genesen entlassen werden.

Professor Jörg Berrouschot. Foto: Klinikum

Wie schützt sich das Personal?

Unsere Mitarbeitenden arbeiten nach den Vorschriften des Robert-Koch- Institutes. Sie tragen zum Beispiel Schutzkleidung, die Arbeitsabläufe sind auf die Situation eingestellt und die Hygienemaßnahmen sind zwingend einzuhalten. Durch spezielle Schleusen sind Bereiche mit Corona-Patienten von anderen Bereichen getrennt. Seit zwei Wochen sind im Klinikum alle Versammlungen, Dienstberatungen, Röntgen-Demos, Morgenbesprechungen und Meetings mit mehr als zehn Personen in einem Raum abgesagt. In anderen Bereichen, wie in der Cafeteria, sitzen die Kollegen weit auseinander. Seit dem 13. März sind Patientenbesuche nicht mehr erlaubt, um die Patienten selbst, aber auch die Mitarbeitenden zu schützen.

Werden die Mitarbeiter regelmäßig getestet?

Da das Labor nun über ausreichende Testkapazitäten verfügt und wir auch die ersten Covid-19-Patienten im Klinikum haben, testen wir ab jetzt alle Mitarbeiter, die Kontakt zu Covid-19-Patienten hatten oder egal woher, respiratorische Symptome entwickeln (Husten, Fieber, Atembeschwerden etc.). Mitarbeiter, die regelmäßig mit Covid-19-Patienten Kontakt haben, wie zum Beispiel in der Notaufnahme, der Pneumologie oder auf Station 25 können sich unabhängig vom oben Gesagten alle 14 Tage testen lassen.

Kommen Krankenhäuser noch an ausreichend Desinfektionsmittel heran?

Den zukünftigen Verbrauch können wir nicht abschätzen, aber unter normalen Umständen verfügen wir über ausreichend Desinfektionsmittel. Es ist auch für uns nicht einfach, Desinfektionsmittel zu beschaffen. Unsere Warenwirtschaft leistet hier sehr viel, die Mitarbeitenden ausreichend mit Desinfektionsmitteln und Schutzkleidung zu versorgen.

Welche Operationen werden weiterhin durchgeführt?

Trotz der Vorbereitungen, um vielen an Corona-Erkrankten helfen zu können, behandeln wir zurzeit circa 200 Patienten. Diese Patienten sind in den letzten Tagen und Wochen vorwiegend als Notfälle zu uns gekommen. Tumorpatienten benötigen kontinuierliche Behandlungen. Schlaganfälle, Herzinfarkte und Unfälle geschehen trotz der allgemeinen Situation und um diese Patienten kümmern wir uns selbstverständlich und führen auch Operationen aus, wenn sie nicht verschiebbar sind.