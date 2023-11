Meinung Kongolesen in Gera: Nicht allen geht es so gut wie uns

Eine Gruppe von Kongolesen besucht Gera. Sie arbeiten für den Verein Hilfe für Menschen in Kongo. Kathleen Niendorf berührt das Schicksal der Menschen dort.

Nicht allen geht es so gut wie uns hier in Deutschland. Zwar gibt es auch hier Armut und manche Kinder müssen auf mehr verzichten als andere. Dennoch ist in Deutschland das Thema Hungersnot nicht so präsent wie im Kongo.

Auch die Themen Bildung und individuelle Lebensgestaltung sind für die deutschen Kinder keine Fremdwörter.

Mich persönlich berührt das Schicksal von Kindern, denen es nicht gut geht oder die hungern, sehr. Umso schöner finde ich es, dass es Menschen und Vereine gibt, die sich aktiv dafür einsetzen, dass beispielsweise Bildungseinrichtungen gebaut werden oder dass an Bedürftige Nahrung geliefert wird.

Natürlich ist es nicht immer einfach, aus unserer komfortablen Lage heraus sich in Menschen und Lebensumstände hineinzuversetzen, denen es schlecht beziehungsweise schlechter geht. Und oft denken die meisten eher an sich als an andere und behalten ihre Güter lieber am Mann. Dennoch handelt es sich um einen regionalen Verein, bei dem man auch vor Ort Ansprechpartner hat und weiß, wohin das Geld wirklich geht, sollte man spenden.