Kontaktlose Ausleihe ist in Altenburg beliebt

Altenburg. Im vorigen Jahr konnten 400 Besucher bei 23 Veranstaltungen in der Altenburger Bibliothek begrüßt werden.

Das zurückliegende Bibliotheksjahr verlangte sowohl Bibliotheksnutzern als auch Mitarbeitern einiges ab. Coronabedingt musste die Einrichtung in Altenburg einige Male schließen.

Gern genutzt wurde in dieser Zeit die kontaktlose Ausleihe. Die Nutzer konnten ihre Medienwünsche per E-Mail oder telefonisch äußern und das Team der Stadtbibliothek stellte die Medien zu vereinbarten Terminen kontaktlos im Treppenhaus bereit. So musste niemand auf seinen geliebten Lesestoff verzichten.

Auch die Onleihe erfreut sich in diesen besonderen Zeiten größter Beliebtheit.

Lesungen im Garten

Trotz eingeschränkter Möglichkeiten konnten 23 Veranstaltungen mit 400 Besuchern stattfinden. Besonders der Sommer und der Herbst wurde für Vorlesungen im Garten mit den Vorlesepaten, aber auch für die Büchertreffs genutzt.

Hervorzuheben sind die Lesungen mit der Schauspielerin Mechthild Scrobanita und dem Arnstädter Verleger und Autoren Michael Kirchschlager.

Kooperation mit Schulen

Auch Kindergartengruppen und Schulklassen aus Grund- und Regelschulen sowie Gymnasien hatten die Möglichkeit, durch verschiedene Erlebnisse wie Bibliothekseinführungen, Bilderbuchkinos und Bookcasting die Bibliothek und ihre Medien kennenzulernen. I

n den Ferien, kamen die Schüler bei der „Sommer-Ferien-Lesezeit“ auf ihre Kosten und konnten sich über Überraschungspakete in Buchform zum Abschluss freuen.

Dank großzügiger Fördermittel des Landes Thüringen konnten wieder viele neue Bücher, Hörbücher, „Tonies“, DVDs, Hörbuch-Sticks, Konsolen- und Gesellschaftsspiele für die Nutzer eingekauft werden und bereichern den Bibliotheksbestand. Auch von den neuerworbenen „Bee-Bots“ (Lernroboter für Kinder) und „Sami“, dem Vorlesebären wird bald noch mehr zu hören sein.

Die Bewerbung der Bibliothek auf eine Bundeszuwendung innerhalb des Förderprogramms „Wissenswandel-Digitalprogramm für Bibliotheken und Archive von Neustart Kultur“ war von Erfolg gekrönt. Mit Fördermitteln in Höhe von 38.475 Euro wird momentan der gesamte Bibliotheksbestand mit Transpondern ausgestattet und in Folge dessen eine neue Technologie eingeführt. Diese soll die Selbstverbuchung der Medien gewährleisten, gleichzeitig als Diebstahlschutz dienen und wird unentbehrlich beim Einzug der Bibliothek ins Ernestinum sein.

Jugendbibliothek mit neuem Gesicht

Darüber hinaus erhielt der Jugendraum der Bibliothek in den zurückliegenden Monaten ein neues Gesicht. Jugendliche konnten hier über das Stadtmensch-Projekt „Mach halt!“ ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Gern kann man die Aktivitäten der Stadtbibliothek über Instagram verfolgen: www.instagram.com/bibliothekaltenburg.

Medien zeitnah zurückgeben

Während der Schließung der Stadtbibliothek in der Lindenaustraße 14 wurden die ausgeliehenen Medien automatisch verlängert. Seit Februar hat die Stadtbibliothek wieder geöffnet.

Die Mitarbeiter bitten die Nutzer, die noch ausstehenden Medien zeitnah abzugeben oder diese online oder telefonisch zu verlängern. In diesem Monat tritt die Gebührensatzung wieder vollumfänglich in Kraft.

Vorläufige Öffnungszeiten: Montag: kontaktlose Ausleihe mit Terminvergabe; Dienstag: 12 bis 18 Uhr; Mittwoch: geschlossen; Donnerstag: 12 bis 18 Uhr; Freitag: kontaktlose Ausleihe mit Terminvergabe.

Telefon: (03447) 31 50 58, E-Mail: bibliothek@stadt-altenburg.de.