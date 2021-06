Kontrolle über Pkw und Anhänger bei Schmölln verloren

Schmölln. Ein 55-jähriger Pkw-Fahrer wurde verletzt, nachdem er bei Schmölln die Kontrolle über sein Fahrzeug samt Anhänger verloren hatte und von der Straße abkam.

Am Dienstagnachmittag fuhr ein 55-jähriger Fahrer eines Autos samt Anhänger die Autobahnausfahrt Schmölln in Richtung Schmölln ab. Aus noch ungeklärter Ursache verlor er in der Folge die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Er kam anschließend damit von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Eintreffende Ersthelfer betreuten den verletzten Fahrer sowie dessen 29 Jahre alten Beifahrer, der unverletzt blieb.

Der 55-Jährige wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug und der Anhänger mussten abgeschleppt werden. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

