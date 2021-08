Kontrolle verloren: 16-Jährige bei Unfall verletzt - An zwei Autos randaliert

Altenburg. Die Meldungen der Polizei für das Altenburger Land.

Kontrolle verloren: 16-Jährige bei Unfall verletzt

Aufgrund eines Unfalles kamen Rettungsdienst und Polizei Samstagabend gegen 23:15 Uhr auf der Landstraße 1362 zum Einsatz. Kurz zuvor fuhr ein VW in dem Bereich und wich dort nach ersten Erkenntnissen auf Höhe des Abzweiges Romschütz einem Reh aus. Anschließend verlor der 24-jährige Fahrer die Kontrolle über das Auto und kam von der Straße ab. Auf einem Feld blieb der VW auf der Beifahrerseite liegen.

Der Fahrer blieb unverletzt. Seine 16-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand Sachschaden. Zudem musste das Fahrzeug abgeschleppt werden. Die Altenburger Polizei ermittelt.

Zwei Fahrzeuge in Altenburg beschädigt

Ein Ford und ein Mitsubishi gerieten in Altenburg ins Visier unbekannter Täter, so dass die Altenburger Polizei nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. In der Zeit vom 13. zum 14. August schmissen der oder die Täter die Scheiben des Mitsubishis ein und rissen an dem Ford die Werbefolie auf der Heckscheibe ab. Beide Fahrzeuge standen dabei in der Schlossstraße.

Die Tat wird auf die Zeit vom 13. August (22:30 Uhr) zum 14. August (ca. 1:40 Uhr) eingegrenzt. Die Altenburger Polizei (Tel. 03447 / 4710) sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können.

