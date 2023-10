Konzert in Ponitz: Von Paganini über Bartók bis Piazolla

Ponitz. Rebeca Oliveira und Peter Wiegand musizieren im Renaissanceschloss Ponitz

Werke von Pachelbel, Mozart, Paganini, Bartók, Piazolla und anderen erklingen am Samstag, 14. Oktober, im Renaissanceschloss Ponitz. Vorgetragen wird das Programm von Rebeca Oliveira (Gitarre) und Peter Wiegand (Violine).

Rebeca Oliveira hatte ihre erste musikalische Ausbildung mit fünfzehn Jahren am Konservatorium Madeira. Daran schloss sich ein Studium der klassischen Gitarre am Superior Conservatory of Music in Vigo/Galizien an, das sie 2017 mit Auszeichnung abschloss. Im Anschluss daran nahm die junge Künstlerin ein Masterstudium an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar auf. Sie erzielte zahlreiche Preise bei nationalen und internationalen Wettbewerben und gab Konzerte in ganz Europa.

Zu Gast bereits in den Vereinigten Staaten

Peter Wiegand erhielt Musikunterricht an der Musikschule in Saalfeld, dem sich ein Studium an der Hochschule Franz Liszt in Weimar anschloss. Er ist Konzertmeister und musikalischer Leiter des Kammerstreichorchesters Gera. Er spielt als Solist und Kammermusiker in verschiedenen Ensembles und Besetzungen und gastierte mit Konzerten in Europa und den USA.

Samstag, 14. Oktober, 19.30 Uhr, Renaissanceschloss Ponitz