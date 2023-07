Konzert in Schmölln mit Ex-Mitgliedern des Dresdner Kreuzchors

Schmölln. A-cappella-Musik wird in der Schmöllner Stadtkirche geboten.

Am 12. August macht das Altenburger Musikfestival wieder Halt in Schmölln. In der Stadtkirche St. Nicolai dürfen Besucherinnen und Besucher dem brillanten Klang des Dresdner Kreuzchors lauschen. Seit ihrer Zeit im Dresdner Kreuzchor musizieren die Sänger – allesamt 2000 geboren – gemeinsam und konzertieren in ganz Deutschland.

„Im Wandel der Zeit – a-cappella von Palestrina, Mendelssohn bis Beatles & Prinzen“ heißt das Programm. Zu erwarten ist eine musikalische Zeitreise durch die Epochen der Vokalmusik. „Lassen Sie sich von Meistern wie Palestrina, Mendelssohn oder Mauersberger verzaubern, ehe weltliche Klassiker von den Beatles und Prinzen auf Sie warten“, heißt es in der Konzertbeschreibung.

Der Kartenvorverkauf findet ab sofort beim Bürgerservice, der Buchhandlung Goerke und der Stadtkirchnerei statt. Karten sind zu je 16 Euro, ermäßigt zu je 13,50 Euro erhältlich. 12. August, Stadtkirche St. Nicolai, Einlass ab 15.30 Uhr, Beginn 16 Uhr.