Konzert zum Jahresausklang in Altenburg

Die Tradition, das Jahr mit Beethovens Neunter Sinfonie, der unvergleichlichen Vertonung von Friedrich Schillers Ode „An die Freude“, ausklingen zu lassen, führt das Theater Altenburg Gera auch in diesem Jahr fort. Am Montag, 30., und Dienstag, 31. Dezember jeweils um 19.30 Uhr im Konzertsaal Gera und am Dienstag, 31. Dezember, um 15 Uhr in der Brüderkirche Altenburg wird das Werk aufgeführt.

Das Philharmonische Orchester Altenburg Gera spielt unter der Leitung von Ingo Martin Stadtmüller. Er ist Kandidat für die Stelle des Generalmusikdirektors und stellt sich mit diesem Dirigat vor. Die Soloparts gestalten Sänger aus dem Musiktheaterensemble des Theaters Altenburg Gera: Anne Preuß (Sopran), Eva-Maria Wurlitzer (Mezzosopran), Isaac Lee (Tenor), Alejandro Lárraga Schleske (Bass). Opernchor und Philharmonischer Chor Gera singen in der Einstudierung von Chordirektor Gerald Krammer.

Das Motiv „Freude, schöner Götterfunken“ soll die Konzertbesucher in das neue Jahr begleiten. Schillers „Seid umschlungen Millionen“ ist die poetische Idee der Sinfonie. Seine Aussage: „Wahre Kunst ist eigensinnig“ – belegt Beethoven auch in seiner 9. Sinfonie. Eigensinnig und kühn, weil sie die erste Sinfonie – eigentlich eine rein orchestrale Gattung – mit Chor und Gesangssolisten war.

Erste musikalische Ausbildung im Alter von sechs Jahren

Ingo Martin Stadtmüller wurde in Bretten (Baden-Württemberg) geboren und erhielt seine erste musikalische Ausbildung im Alter von sechs Jahren am Klavier. An der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main studierte er zunächst Kirchenmusik und anschließend Orchesterleitung. Einen besonderen Schwerpunkt setzte er bereits während seines Studiums auf die historische Interpretationspraxis und leitete 2006-2009 das „Ensemble Frankfurt“, ein junges Instrumental- und Vokalensemble für Musik des 17. und frühen 18. Jahrhunderts.

Nach Beendigung seines Studiums war er zunächst als Solorepetitor mit Dirigierverpflichtung am Theater Bielefeld und ab 2011 als Kapellmeister und Solorepetitor an der Oper Halle engagiert. Dort wurde er später zudem erster Dirigent der Kammer-Akademie Halle, dem Kammerorchester der Staatskapelle Halle. 2015 bis 2018 war Ingo Martin Stadtmüller als 2. Kapellmeister und musikalischer Leiter der Jungen Oper am Theater Dortmund tätig. Hier dirigierte er neben zahlreichen Werken des Opern- und Ballettrepertoires ebenfalls die Uraufführungen mehrerer zeitgenössischer Opern und Crossover-Projekte. Seit der Spielzeit 2018/19 ist Ingo Martin Stadtmüller als 1. Kapellmeister und Stellvertreter des Generalmusikdirektors am Schleswig-Holsteinischen Landestheater engagiert.

Infos und Karten in den Theaterkassen, telefonisch unter 0365/8 27 91 05 (Gera) beziehungsweise 03447/58 51 60 (Altenburg), online unter www.theater-altenburg-gera.de sowie an allen Eventim-Vorverkaufsstellen.