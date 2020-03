Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Konzerte in Altenburg und Gera werden Beethoven gewidmet

Zum 250. Geburtsjahr von Ludwig van Beethoven erklingen 2020 viele seiner großartigen Werke in verschiedenen Konzerten. Das Philharmonische Orchester Altenburg Gera widmet sich im siebenten philharmonischen Konzert dem Jubilar am Mittwoch, 11. März, und Donnerstag, 12. März, im Konzertsaal des Geraer Theaters sowie am Freitag, 13. März, in der Brüderkirche Altenburg, jeweils 19.30 Uhr.

Als Dirigent stellt sich dabei Anton Legkii vor, der zu den Kandidaten für das ab Sommer 2020 freie Amt des Generalmusikdirektors zählt. Seit September 2017 ist er als zweiter Kapellmeister am Pfalztheater Kaiserslautern engagiert.

Anton Legkii stellt sich als Dirigent vor

Auf dem Konzertprogramm stehen Ludwig van Beethovens Ouvertüre zu „Coriolan“ op. 62, seine Große Fuge B-Dur op. 133 in einer Fassung für Streichorchester von Michael Gielen sowie die Sinfonie Nr. 8 F-Dur op. 93.

Uraufführung in Gera

Der wohl bekannten Musik Ludwig van Beethovens wird ein noch nie gehörtes Werk des erst 2018 verstorbenen Komponisten Ulrich Leyendecker gegenübergestellt: Das ihm gewidmete Konzert für Bassklarinette bringt der Leipziger Volker Hemken mit dem Philharmonischen Orchester zur Uraufführung.

Volker Hemken ist seit 1992 Solo-Bassklarinettist des Gewandhausorchesters. Ulrich Leyendecker studierte Komposition an der Musikhochschule Köln. Er wurde mit dem Förderpreis für Musik des Landes Nordrhein- Westfalen sowie mit dem Von-der-Heydt-Preis ausgezeichnet. Als Hochschulprofessor war er über viele Jahre in Hamburg (1981-1994) und an der Musikhochschule Mannheim (1994-2005) tätig.

Jeweils 18.45 Uhr gibt Dramaturgin Birgit Spörl eine Einführung.

Infos und Karten in den Theaterkassen, telefonisch unter 0365/8279105 oder 03447/58 51 60, online unter www.theater-altenburg-gera.de sowie an allen Eventim-Vorverkaufsstellen.