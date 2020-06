Schauspieler Markus Lingstädt lässt auf der Freilichtbühne neben dem Theaterzelt in Altenburg beim Stück "Achtung, Grillgefahr!" nichts anbrennen.

Altenburg/Gera. Die Theatertipps für das Wochenende in Altenburg und Gera

Konzerte und Revue zollen dem Virus Tribut

Die bunte Revue Achtung, Grillgefahr! eröffnet die Grillsaison auf der Theaterbühne mit Songs und Schlagern rund um Bratwurst, Rostbrätel und die Holzkohle, die so leidenschaftlich brennt wie eine Sommerliebe. Unter Abstands- und Hygienevorschriften feiern Rebecca Halm, Mechthild Scrobanita, Johannes Emmrich, Mario Radosin, Markus Lingstädt, Sebastian Schlicht, Kai Wefer und Mitglieder des Philharmonischen Orchesters Altenburg Gera. Schauspieldirektor Manuel Kressin inszeniert, Heike Kley choreographiert und Olav Kröger leitet die Musik.

Musiker des Philharmonischen Orchesters Altenburg Gera geben ein Serenadenkonzert mit dem Titel unter der Leitung von Generalmusikdirektor Laurent Wagner. Auf dem Programm stehen Joseph Haydns Sinfonie Nr. 6 „Le matin“ (Der Morgen), Igor Strawinskys Konzert für Kammerorchester „Dumbarton Oaks“ und Peter Tschaikowskis Serenade für Streichorchester opus 48.

Zum romantischen Chorkonzert namens Lieder im Freien zu singen lädt der Opernchor unter Leitung von Chordirektor Gerald Krammer. Es erklingen sommerliche Lieder von Franz Schubert, Felix Mendelssohn Bartholdy, Robert Schumann, Johannes Brahms, Camille Saint-Saëns, Gabriel Rheinberger, Antonín Dvořak, Edvard Grieg, Sergei Rachmaninow und anderen.

In der Opern- und Operettengala Heiterkeit und Fröhlichkeit! präsentieren die Sängerinnen Anne Preuß und Miriam Zubieta, die Sänger Johannes Beck, Alejandro Lárraga Schleske und Ulrich Burdack gemeinsam mit dem Philharmonischen Orchester Altenburg Gera unter Leitung von Kapellmeister Thomas Wicklein echte Perlen aus dem Musiktheater. Es erklingen Ausschnitten aus „Der Wildschütz“ von Albert Lortzing, „Die verkaufte Braut“ von Bedřich Smetana, „Der Barbier von Sevilla“ von Gioachino Rossini, „Eugen Onegin“ von Peter Tschaikowski, „Der Vetter aus Dingsda“ von Eduard Künneke sowie „Hoffmanns Erzählungen“ von Jacques Offenbach.

Weder Pausen noch Catering

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung entsprechender Hygienemaßnahmen statt. Für die Zuschauer werden Plätze mit Abstand eingerichtet. Die Veranstaltungen dauern jeweils zwischen 60 und 80 Minuten und haben keine Pausen. Es wird kein Catering angeboten. Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen ist zum Beispiel beim Einlass, an der Kasse und in den Sanitäranlagen erforderlich. Besucher sind dazu angehalten, eigene Masken mitzubringen.

Die Sonderöffnungszeiten der Theaterkasse in der Tourismusinformation Altenburger Land bis zum 3. Juli sind immer Donnerstag und Freitag von 15 bis 18 Uhr. Oder telefonisch Dienstag bis Freitag 10 bis 13 Uhr unter der Telefonnummer 03447/58 51 61. Die Abendkasse ist jeweils eine Stunde vor der Vorstellung geöffnet. Alle Kartenkäufe sind nur in Verbindung mit der Aufnahme von Kontaktdaten möglich. Bei witterungsbedingtem Ausfall werden in der folgenden Woche Ersatztermine angeboten.