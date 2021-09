Kostenlose Schutzmasken für alle im Altenburger Land

Schmölln/Gößnitz/Altenburg. Die Stadt Altenburg verteilt diese an zwei Markttagen, die Gößnitz in der Stadthalle und Schmölln in den Wahllokalen.

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie stellt der Bund den Kommunen kostenlose Schutzmasken für die Bevölkerung zur Verfügung. Diese sind jetzt angekommen im Altenburger Land und werden nun auf unterschiedliche Weise an die Einwohner der jeweiligen Kommunen gebracht. Pro Person gibt es maximal fünf Stück.

Die Stadt Altenburg beispielsweise hat sich entschlossen, die Verteilung auf zwei Wochenmärkten Mitte September durchzuführen. Am Mittwoch, 15. September und am Sonnabend, 18. September, werden von Mitarbeitern der Ordnungsbehörde an interessierte Einwohner der Stadt Altenburg einschließlich der Ortsteile medizinische Mundschutzmasken abgegeben.

Die Abgabe erfolgt unter Vorlage des Personalausweises zu den bekannten Zeiten der Wochenmärkte, also mittwochs von 8 bis 17 Uhr und sonnabends 8 bis 12 Uhr – solange der Vorrat reicht. Dieser umfasst rund 150.000 Schutzmasken.

Die Stadt Gößnitz öffnet für die Verteilung der Atemschutzmasken die Stadthalle auf dem Freiheitsplatz. Und zwar wie in Altenburg jeweils am Mittwoch, 8. und 15. September, von 15 Uhr bis 18 Uhr.

Rund 70.000 Atemschutzmasken gibt es an die Einwohner der Stadt Schmölln und ihrer Ortsteile zu verteilen. Die meisten davon werden laut Hauptamtsleiterin Jacqueline Rödel am Wahlsonntag, 26. September, in allen Wahllokalen angeboten.