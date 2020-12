Kraftakt Tag für Tag

Kristin Heinig klingt fast fröhlich in unserem Gespräch. Sie denkt, dass sie die Checkliste als Vorbereitung für den Corona-Impfstart an der Awo-Pflegeeinrichtung in Hainichen am Dienstagabend fertig abgearbeitet hat und das Haus für eine Terminvereinbarung anmelden kann. Allein der mehrseitige Anamnesebogen für knapp 200 Bewohner und Beschäftigte in diesem Pflegeheim ist herausfordernd. Medikationen, Vorerkrankungen, gesundheitliche Risiken – alles will fein sauber und korrekt aufgelistet sein, bevor ein mobiles Impfteam loslegt. Fehler könnten fatale Folgen haben.

Eine Checkliste als weitere Mammutaufgabe für Pflegende, die von Covid-19 ohnehin im Klammergriff gehalten und seit Monaten fest gewürgt werden. Besonders in den letzten Wochen des Jahres 2020. Die Belegschaft in Hainichen hat der zweiten Corona-Welle bis hierher standgehalten. Trotz Infektionsausbruchs, trotz positiven Tests und Quarantäneauflagen in der Belegschaft. Vom landesweiten Wirbel über zu viel gezahlte Gehälter und sonstige Privilegien der Thüringer Arbeiterwohlfahrt auf Landesebene ganz zu schweigen.

Kein Außenstehender erahnt, wie viel Kraft und Motivation angesichts all dessen Tag für Tag neu mobilisiert werden müssen, um eigene Sorgen und Ängste wegzuschieben und stattdessen für Hochbetagte, Kranke, Bettlägerige da zu sein, für erkrankte Kolleginnen und Kollegen einzuspringen, um besorgte Angehörige zu trösten.

Mich hat das Gespräch mit Kristin Heinig sehr berührt. Weil Respekt einen ganz großen Raum einnahm: für ihr gesamtes Team, für dessen Verantwortungsbewusstsein und dessen Aufopferung. Es führte mir erneut vor Augen, was Pflegende tagtäglich leisten für die Schwächsten in unserer Mitte. Auch unter widrigsten Bedingungen. Eine Selbstverständlichkeit, weil sie Geld dafür bekommen? Von wegen! Sondern Kompetenz, die endlich mit einem relevanten Plus in der Lohntüte und mit einem gerüttelt Maß an öffentlicher Wahrnehmung wertgeschätzt werden muss.