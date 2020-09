Kreativmesse im Altenburger Prinzenpalais

Altenburg. 21 Akteure präsentieren sich am Tag des offenen Denkmals in der Skatstadt.

Wer am Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 13. September, in Altenburg unterwegs ist, der sollte seine Schritte auch ins Prinzenpalais lenken. An diesem sonst nicht zugänglichen Gebäude, das zum Schlossensemble gehört, findet in diesem Jahr die Kreativmesse „ldee3 – Messe für Kreativität, Kultur & Wirtschaft“ statt.

21 Teilnehmer aus der Kultur- und Kreativwirtschaft des Altenburger Landes stellen sich dort vor.

Anbieter aus der Region

Auf der Messe werden originelle Sortimente von Grafik- und Produktdesignern, Verlagen, Kulturschaffenden und ähnlichen Gewerben gezeigt. Besucher können sich aus erster Hand über die Angebote der lokalen Akteure informieren und Kontakte knüpfen. Veranstalter ist die Stadt Altenburg, der Eintritt ist frei.

Um der Corona-Pandemie entgegenzuwirken, gelten die bekannten Hygienevorschriften und Einschränkungen. Geöffnet ist die Messe am Sonntag in der Zeit von 10 bis 17 Uhr.