Thüringer Forum THAK: Kreativstammtisch in Altenburg

Am Mittwoch, 9. September, um 12 Uhr, lädt die Stadtmensch Initiative alle Kultur- und Kreativschaffenden zum ersten Kreativstammtisch ins Open Lab (offenes Labor) ein. Gegenseitiges Kennenlernen, Vernetzen und Austauschen sind die Ziele.

Der Stammtisch ist eingebettet in die digitale Edition des „THAK-Forums“, das am 8. und 9. September von der Thüringer Agentur für Kreativwirtschaft (THAK) jeweils von 10 bis 18 Uhr online veranstaltet wird. Dabei ist das Altenburger Open Lab einer von zahlreichen kreativen Orten im ganzen Freistaat, die via Livestream zugeschaltet sein werden.

Die THAK beschreibt ihr digitales Forum wie folgt: Unter dem Motto „Zusammen“ werden die Teilnehmenden so einen virtuellen Einblick in kreative Arbeitsatmosphären gewinnen und in interaktiven Online-Formaten, Live-Vorträgen, Video-Chats ihr Wissen teilen, Herausforderungen diskutieren und erörtern, was Thüringer Kreative zusammen erreichen können.

Postapokalyptische Wanderschaft

Daher bringt die THAK Kreativschaffende im digitalen Raum zusammen. Zum Auftakt des ersten Programm-Tages sprechen der Erfurter Illustrator Stefan Kowalczyk und Personal- und Teamentwickler Marcus Berger über den Begriff der Ellenbogengesellschaft versus kooperatives Miteinander.

Sie nehmen die Teilnehmenden mit auf eine postapokalyptische Wanderschaft, um aufzuzeigen, warum es nicht nur vorteilhaft, sondern auch essenziell ist, Erfahrungen und Ressourcen vor allem in Zeiten der Krise miteinander zu teilen.

Am zweiten Tag lädt Nivre aus Weimar zur digitalen „Kreativsprechstunde“ ein und lässt die Teilnehmenden einen Blick hinter die Kulissen von einem Unternehmen der Thüringer Kreativbranche erhaschen.

Das Filmproduktionsunternehmen gibt Freelancern, Start Ups und allen anderen Thüringer Kreativen Tipps und Antworten auf Fragen rund um die Themen Filmproduktion, Agenturarbeit und Erfahrungen in der Thüringer Kreativwirtschaft.

Das Online-Event ist kostenfrei.

Wer dabei sein möchte, muss sich unter www.thak-forum.de anmelden.