Rund 100 Jahre alte, auf Papier gedruckte Firmenschilder der Lack- und Kittfabrik Hermann Päutz aus Gößnitz gehören zum neuen Bestand des Archivs, den Kerstin Scheiding in den Regalen verstaut.

Kreisarchiv in Altenburg bittet um Zeugnisse aus der Corona-Zeit

Altenburg. Die zentrale Dokumentensammlung des Altenburger Landes ist nun wieder zugänglich. Die Schließung wurde genutzt, um die Sammlung zu vervollständigen.

Das Kreisarchiv des Altenburger Landes kann nun wieder persönlich besucht werden. Interessenten können damit auch zahlreiche neu aufgenommene Bestände nutzen. Damit diese auch in Zukunft umfänglich die Geschichte dokumentieren, suchen Kreisarchivarin Kerstin Scheiding und ihr Team aktuell noch Zeugnisse aus der Corona-Zeit.

Die coronabedingten Regelungen haben über ein Jahr auch die Besuchsmöglichkeiten und die Auskunftstätigkeit im Kreisarchiv des Altenburger Landes beeinträchtigt. Eine Direktbenutzung von Akten im Gebäude des Landratsamtes in der Lindenaustraße 9 in Altenburg war nur eingeschränkt und zeitweise gar nicht möglich. „Inzwischen können Bürger und Forscher wieder persönlich im Archiv recherchieren. Es ist lediglich eine vorherige Terminvereinbarung nötig“, informiert die Kreisarchivarin.

Zahlreiche Neuzugänge bieten spannende Einblicke

Komplett auf Auskunft aus dem Archiv musste aber trotz coronabedingter Zugangsbeschränkung niemand verzichten, so Scheiding weiter. Die Bearbeitung der zahlreich unvermindert weiter eingegangenen Anfragen erfolgte während des Lockdowns allerdings vorwiegend per E-Mail und Telefon. Die nötige Aktenrecherche habe das Archivteam selbst vorgenommen, um die gewünschten Auskünfte zu erteilen, berichtet die Leiterin des Archivs.

Darüber hinaus ging natürlich zeitgleich die Pflege des Archivs weiter. Einzelne Bestände des Rates des Kreises Altenburg wurden zur besseren Nutzbarkeit neu bearbeitet, ebenso der Akten- und Fotobestand des Landestheaters Altenburg aus DDR-Zeiten.

Außerdem konnten eine Reihe von Unterlagen und Akten neu in die Bestände aufgenommen werden. Dazu zählen beispielsweise alte Zensuren-Tabellen und Schultagebücher, die in der Mitte des 19. Jahrhunderts handschriftlich in Ziegelheim verfasst wurden. „Dazu kommen Schriftstücke aus der Schule Nöbdenitz, von der Gemeinde Ziegelheim, der Oberschule Schmölln oder der Lack- und Kittfabrik Hermann Päutz Gößnitz, die jetzt neu zu unserem Bestand gehören“, sagt Kerstin Scheiding.

Leben in geschichtsträchtigen Zeiten

Zum zukünftigen Bestand des Kreisarchivs gehören für dessen Chefin zweifellos auch Zeugnisse der Corona-Zeit. „Inzwischen kann man sagen, dass die Pandemie ein historisch bedeutsames Ereignis für die Geschichtsbücher sein wird, welches Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft, sowohl regional als auch überregional, hatte und haben wird“, ist sich Scheiding sicher. Künftige Forschergenerationen würden sich damit beschäftigen wollen, so wie wir heute über die Spanische Grippe, die Pest und andere Epidemien in Archiven und Geschichtsbüchern lesen.

Daher möchte das Landkreisarchiv auch dazu Aufzeichnungen, Unterlagen, Fotos oder Gegenstände sammeln, um diese dauerhaft für die Nachwelt zu sichern. „Ich bitte die Bürgerinnen und Bürger darum, ihre Erlebnisse zu schildern oder Zeitzeugnisse anzubieten“, so der Appell der Kreisarchivarin.

Informationen zu den Beständen des Kreisarchivs des Altenburger Landes sind auf www.archive-in-thueringen.de veröffentlicht.