Kreisjugendspiele wachsen weiter dank vieler Helfer

Mit einem klaren Bekenntnis zu den Kreisjugendspielen eröffnete Hendrik Baum, Vorsitzender des Kreissportbundes (KSB), den Festakt am Montagabend. Rund 900 Kinder und Jugendliche haben in diesem Jahr in zwölf Disziplinen an den Kreisjugendspielen teilgenommen, ein Zuwachs um rund 50 Teilnehmer und eine Sportart. „Langfristig denken wir, dass 15 bis 20 Sportarten dauerhaft dabei sein sollten und könnten“, sagte Baum.

Nach einer 13-jährigen Unterbrechung waren vor zwei Jahren erstmals wieder Kreisjugendspiele im Altenburger Land veranstaltet worden, damals mit acht Sportarten. „Urkunden, Medaillen, Gutscheine, Zeitmessanlage, Sanitäter und so weiter, das alles kostet Geld“, so Baum weiter. Möglich wurde das auch durch die dreijährige Förderung des Landessportbundes, die aber nun auslaufe. Der KSB sei darum auf neue Unterstützer angewiesen, die man in Form des Lions Club Altenburg gefunden habe. Das Klinikum Altenburger Land sowie die Sparkasse haben angekündigt, ihre Förderung fortzusetzen. Im kommenden Jahr werden die Sportarten Straßenradsport und Crosslauf als weitere Disziplinen hinzukommen. Gründe gab es also genug, optimistisch in die Zukunft zu blicken und eine Ehrungsveranstaltung zugunsten der besten Sportler der diesjährigen Kreisjugendspiele im Logenhaus abzuhalten. Hendrik Baum betonte, dass alle Geehrten eine ausgezeichnete Leistung vollbracht haben, jedoch nicht nur die erfolgreichsten bedacht werden, sondern auch gelebtes Fair-Play, persönliche Bestleistungen oder tolle Teamleistungen gewürdigt werden. Zuvor wurden aber jene auf die Bühne gerufen, ohne deren ehrenamtliches Engagement im Sportbereich gar nichts ginge: Lehrer, Trainer, Organisatoren und Kampfrichter, welche die Sportwettkämpfe maßgeblich vorangetrieben und ermöglicht haben. Zwei Auftritte der Cheerleader von den Flying Eagles Schmölln rahmten den Abend kulturell ein. Die ehrenamtlichen Helfer und Organisatoren Katja Sparborth (Fechten) Jürgen Kertscher (Fußball) Bernd Haubold (Fußball) Kati Schöne (Judo) Paul Zetsche (Judo) Vincent Adelt (Judo) Janine Hahn (Karate) Christian Simon (Kegeln) Sina Lehmann (Leichtathletik) Jan Mehnert (Radball) Michael Klages (Ringen) Manfred Pfau (Ringen) Domenik Maisel (Tischtennis) Marcel Köhler (Tischtennis) Die Mütter von Lilo Hubatzsch und Matilda Toth (stellvertretend für alle Eltern der jungen Turner) Thilo Schmidt (Volleyball) Jürgen Strnath (Volleyball) Susann Trebus (Sportbeauftragte des Landkreises) Frank Tanzmann (Beigeordneter der Stadt Altenburg) Die geehrten Sportlerinnen und Sportler Franjo Köhler (Fechten) Fabian Riemann (Fechten) Fynn Sparborth (Fechten) Jungs-Team der Bonhoeffer- Schule Altenburg (Fußball) Antonia Winkler (Judo) Denis Kanat (Judo) Tyler Scholz (Judo) Tim Großmann (Judo) Colin Köhler (Karate) Lucas Fritzsche (Karate) Zoe Brose (Karate) Lilly Arnold (Kegeln) Liv Gretha Kern (Leichtathletik) Marie Burck (Leichtathletik) Max Eichler (Leichtathletik) Magdalena Schuster Leonie Reinicke (Radball) Carl Mehnert (Radball) Ben und Louis Börngen (Radball) Soraya Iser (Ringen) Charlyn Lodyga (Ringen) Pepe Paternoga (Ringen) Nour Alissa (Ringen) Sophia Scheidig (Schach) Vincent Rackow (Schach) Nico Arndt (Tischtennis) Hannes Hüttig (Tischtennis) Vivien Plötz (Tischtennis) Jessica Schramm (Tischtennis) Matilda Toth (Turnen) Lilo Hubatzsch (Turnen) Lia Joline Henkel (Volleyball) Julie Weiß (Volleyball) Layla Winklmeier (Volleyball) Lina Marie Deckert (Volleyball) Leony Weber (Volleyball) Lana Wagner (Volleyball) Zarina Sibekova (Volleyball)