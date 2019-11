Kreiskirchenrat verteidigt die Superintendentin

Nun schaltet sich der Kreiskirchenrat der evangelischen Kirche in den Streit ein, der durch die Entlassung des Altenburger Stadtkantors Philipp Göbel öffentlich geworden ist. Man sehe sich angesichts der Berichterstattung zu einer Klarstellung veranlasst, heißt es in einer von neun Mitgliedern des obersten Gremiums des Kirchenkreises namentlich unterzeichneten Erklärung.

„Dieser Personalentscheidung liegt – anders als öffentlich dargestellt – kein persönlicher Konflikt zwischen Superintendentin Jahn und Herrn Göbel zugrunde“, schreiben sie. Kristin Jahn habe ihren Dienst im Kirchenkreis erst am 1. Oktober 2017 angetreten, der Konflikt mit dem nun entlassenen Kantor habe schon Jahre zuvor bestanden. „Personalentscheidungen obliegen dem Kreiskirchenrat, dem Leitungsgremium des Kirchenkreises. Wir sind gewählte haupt- und ehrenamtliche Mitglieder der Kreissynode. Wir haben am 1. Oktober 2019 nach einem langjährigen Prozess und vielen Gesprächen gemeinsam und einstimmig beschlossen, Herrn Göbel fristlos zu kündigen“, heißt es weiter.

Daraufhin hatten sich einige Kirchenmitglieder an die Öffentlichkeit gewandt und teils harsche Kritik geäußert. In einer Beschwerde an den Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland wurden besonders unsachliche Anschuldigungen formuliert, die sich insbesondere gegen Jahn richteten.

Entsetzt über Niveau der Berichterstattung

Man sehe die Superintendentin zu Unrecht angeschuldigt und diffamiert. Über teilweise durch nichts zu belegende Vorwürfe, wie sie in einigen Medien verbreitet wurden, zeigte man sich gar „bestürzt“. „Die Berichterstattung über die Entlassung des Kantors hat ein Niveau erreicht, das uns erschreckt“, so die Erklärung. Auf Presseanfragen zum Konflikt mit Philipp Göbel habe man sich nicht geäußert, weil man sorgsam und gewissenhaft mit Personalfragen umgehen und diese nicht in der Öffentlichkeit debattieren wollte.

Auch Superintendentin Kristin Jahn beklagte gegenüber dieser Zeitung eine „emotionale, einseitige Darstellung“ des Konfliktes, der schließlich zur Kündigung Göbels führte. Zu diesem Thema will sich Jahn weiterhin nicht öffentlich äußern: „Alles, was dazu zu sagen ist, wurde durch den Kreiskirchenrat gesagt.“ Sie wünscht sich, dass in der Berichterstattung mehr Rücksichtnahme walte und auf persönliche Angriffe verzichtet wird.

Chor ist in zweiLager gespalten

Die Kündigung hat harsche Kritik und Unverständnis bei einigen Mitgliedern der von Göbel zehn Jahre lang geführten Kantorei verursacht. Nach Angaben von Christian Götze, Vorsitzender des Gemeindekirchenrates in Altenburg, sei die Stimmung unter den Chormitgliedern allerdings geteilt, er sprach von gespaltenen Lagern. Auch Pfarrer Dietmar Wiegand, der Vize-Vorsitzende des Kreiskirchenrates, sprach von gescheiterten Anstrengungen, den über Jahre entstandenen Konflikt mit Göbel zu lösen. Den Vorwurf, dass die Entlassung auf Betreiben einzelner Mitglieder des Führungsgremiums vorgenommen wurde, wies er von sich.