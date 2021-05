Kreisumlage wird im Altenburger Land nicht gesenkt

Altenburg. 1,2 Millionen Euro Coronahilfe für den Landkreis ist praktisch aufgebraucht. Nachtragsetat gerät im Kreistag fast zur Grundsatzdebatte.

Der Nachtragshaushalt zum Etat 2021, den die Mitglieder des Kreistages am Mittwochabend beschlossen, entpuppte sich als Stoff, an dem sich zähe Debatten entzünden. Und er brachte für alle, die auf eine Senkung der Kreisumlage hofften, eine bittere Enttäuschung.

Knapp 1,2 Millionen Euro Coronahilfsgelder hat der Landkreis bekommen, um Extraausgaben, die die Pandemie mit sich bringt, abzufedern. Schon vor dem Haushaltsbeschluss im November 2020 hatte das Begehrlichkeiten im Altenburger Land geweckt. Deshalb damals der Kompromiss im Kreistag: Mit dem Nachtragshaushalt wird über die Senkung der Kreisumlage geredet.

Mehrausgaben, von denen im November niemand etwas ahnte

Allerdings ist von den 1,2 Millionen Euro nicht mehr viel übrig. Denn der Landkreis muss Mehrausgaben finanzieren, von denen er im November kaum etwas ahnte.

Da sind im Verwaltungshaushalt die mehr als 400.000 Euro, mit denen man den Einnahmeausfall bei der Thüsac-Nahverkehrsgesellschaft kompensieren hilft. Knapp 180.000 Euro schlagen zu Buche als Covid-Verwaltungsausgaben für das Testzentrum. 15.300 Euro sind für drei neue Hygieneinspektoren reserviert.

Im Vermögenshaushalt sind da knapp 78.000 Euro für einen neuen Kassenautomat und neue Software. Knapp 11.000 Euro werden fürs Corona-Testzentrum ausgegeben. Mit etwas mehr als 18.000 Euro wird die Volkshochschule in Altenburg barrierefrei und für rund 12.000 Euro wird Videounterricht an der Musikschule Altenburger Land möglich.

Und da ist noch der 350.000 Euro teure Wasserschaden in der Gemeinschaftsunterkunft (GU) Schmölln, der behoben werden muss und für den die Versicherung, so wurde am Mittwoch klar, wohl nicht zahlt.

Das sind nur einige von jenen Posten, die die 1,2 Millionen Euro Coronahilfsgelder aufzehren. „Das“, so umriss es Landrat Uwe Melzer (CDU), „führt dazu, dass wir noch 43.800 Euro zur Verfügung hätten, um die Kreisumlage zu senken. Meine Empfehlung: wir tun das nicht, sondern führen das Geld der Rücklage zu.“

Ralf Plötner (Die Linke): „Seine Fraktion könne nur mit Bauchschmerzen zustimmen.“

Katharina Schenk (SPD mit Bündnis 90/Die Grünen): „Ihre Fraktion vermisse den Leitfaden im Etat. Wir müssen endlich darüber diskutieren, was wir uns leisten können.“ Sie beantragte, einen Sperrvermerk über die 350.000 Euro für die Sanierung der GU zu legen und die Position in Unterbringung von Geflüchteten umzubenennen, damit man sich nicht an dieses Haus in Schmölln klammern müsse auf der Suche nach einer Lösung.

Für Uwe Rückert (Starke Heimat) und seine Fraktion sei der Nachtragshaushalt zustimmungsfähig.

Klaus-Peter Liefländer (Die Regionalen) sah sich erneut vor vollendete Tatsachen gestellt mit dem Nachtragshaushalt. Außerdem sei der Beschluss eiskalt ignoriert worden, über die Senkung der Kreisumlage zu verhandeln. „Ich fühle mich überfahren und zur Randfigur degradiert.“

Die AfD-Fraktion sah das Wohl der Städte und Gemeinden auf dem Altar des Landkreises geopfert.

Erstaunt gab sich Christoph Zippel (CDU-Fraktion mit FDP) ob der Emotionalität für einen Nachtragshaushalt. „Der ist nur bedingt der Anlass, um die ganz großen Räder drehen zu wollen.“

Nach einer Sitzungspause war sich der Kreistag mehrheitlich einig: Die Haushaltsstelle mit den 350.000 Euro für die Beseitigung des Wasserschadens in der GU Schmölln wird gesperrt und umbenannt. Der Nachtragshaushalt insgesamt fand danach die Zustimmung von 22 Abgeordneten. Vier stimmten mit Nein, 13 enthielten sich.