Kreisverband Altenburger Land meldet sich zurück

Altenburg „Mit einem doppelten Paukenschlag“, so teilt der hiesige Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen jetzt mit, habe sich der Altenburger Kreisverband auf Thüringer Landesebene zurückgemeldet. Bernhard Stengele wurde auf der Landesdelegiertenkonferenz in Apolda zum neuen Landessprecher gewählt. Gemeinsam mit der aus dem Kreisverband Weimar stammenden Ann-Sophie Bohm-Eisenbrandt wird er den Landesverband von Bündnis 90/Die Grünen in den kommenden zwei Jahren führen.

Zudem gelang Doreen Rath auf dem zweiten Frauenplatz der Einzug in den neuen Landesvorstand. Rath ist Geschäftsführerin der Agrar T & P GmbH Mockzig, einem landwirtschaftlichen Betrieb mit über zwanzig Mitarbeitern. Die gut vernetzte Diplom-Agraringenieurin wolle, so heißt es in der Pressemitteilung weiter, durch ihre Mitarbeit nun auch auf Landesebene engagiert dazu beitragen, dass die gefühlte Kluft zwischen den Grünen auf der einen und vielen konventionell arbeitenden Landwirten auf der anderen Seite endlich überwunden werde. Der Bündnis 90/Die Grünen-Kreisverband Altenburger Land rücke damit nicht nur innerparteilich in den Fokus des politischen Geschehens.

Stengeles Ziel ist es außerdem, den Grünen Salon, der seit geraumer Zeit in Altenburg seine Pforten öffnet, als Format auch in allen anderen Thüringer Kreisverbänden erfolgreich zu verankern.