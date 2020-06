Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kreiszeltlager Pahna in diesem Jahr abgesagt

Lange haben die Verantwortlichen des Vereins Kreisjugendfeuerwehr Altenburger Land gebangt und gehofft. Nachdem der traditionelle Termin des Kreiszeltlagers in Pahna am letzten Wochenende vor den Sommerferien vom 10. bis 12. Juli zunächst in den September verschoben wurde, erfolgte nun die endgültige Absage. „Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.“

Geplant wird nun für 2021

Die Infektionsschutzbehörde des Landratsamtes machte in ihrer Antwort auf den Antrag deutlich, dass das Zeltlager in der bekannten Form nicht genehmigungsfähig sei. In Verbindung mit der Verlängerung des Verbotes für Großveranstaltungen mindestens bis in den Oktober sei damit eine Durchführung nicht möglich.

Damit können für die Organisatoren die Planungen für kommendes Jahr beginnen. Es wird eine Rückkehr zum traditionellen Termin vom 23. bis 25. Juli ins Auge gefasst. Auch die Durchführung und Abnahme der Leistungsspange als höchste Auszeichnung der Jugendfeuerwehr wird auf 2021 verschoben. Eine Teilnahme von Mitgliedern wird dann auch ermöglicht, wenn diese die Altersgrenze durch die Verschiebung überschreiten.

Ersatz ist vorgesehen

Als Ergebnis der Mitgliederversammlung, bei der auch der Vorstand entlastet wurde, wird versucht, in diesem Jahr dennoch etwas für die Jugendfeuerwehren des Landkreises zu organisieren. Wie und in welcher Form, hängt vom Infektionsgeschehen ab. Die Verantwortlichen werden rechtzeitig darüber informieren, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.