Krippenausstellung in Posterstein endet am 12. Januar

Bis Sonntag, 12. Januar, zeigt das Museum Burg Posterstein seine traditionelle Weihnachtskrippenausstellung. Dieses Jahr lädt das Museum die Besucher zu einer gedanklichen Reise nach Südamerika ein: Denn einen besonderen Schwerpunkt der diesjährigen Schau bilden Krippen aus Lateinamerika und anderen fernen Gegenden.

Exponate der Krippenausstellung. Foto: Jana Borath

Viele südamerikanische Weihnachtsbräuche haben ihren Ursprung in der Zeit der spanischen Eroberung im 15. und 16. Jahrhundert. Die dort vorhandenen Hochkulturen – darunter Azteken, Maya und Inka – wurden gewaltsam unterdrückt und christianisiert. Die Elemente der indigenen Kulturen spiegeln sich bis heute in den dortigen Weihnachtsbräuchen. Viele der in der Ausstellung gezeigten Weihnachtskrippen leuchten in bunten Farben, manche sind in Kürbisse, Flaschen und Streichholzschachteln eingearbeitet und wieder andere zeigen Maria, Josef und das Jesuskind in einem indianischen Holzboot. Zu sehen sind unter anderem Krippen aus Mexiko und Retablos – das sind aufklappbare und kunstvoll gestaltete Figurenkästen – aus Peru.

Die Krippensammlung des Museums geht auf die Privatsammlung von Jürgen P. Riewe und seiner Frau Carolin aus Hannover zurück, die ihre Sammlung 1994 dem Museum übergaben. 2013 kam eine zweite, umfangreiche Krippensammlung dazu – ebenfalls gestiftet von einer Sammlerin aus Hannover. Damit erweiterte sich der Bestand des Hauses auf über 500 Positionen, der 2018 um eine Sammlung von Adventskalendern und 2019 mit erzgebirgischen Räuchermännchen und Pyramiden per Schenkungen erweitert wurde. Das Museum selbst kaufte voriges Jahr einige südamerikanische und spanische Krippen an.

Die Postersteiner Krippensammlung zeigt damit die ganze Vielfalt der Darstellung der Geburt Christi. So stehen Krippen aus Israel neben farbenfrohen Exemplaren der Indios aus Südamerika, Holzkrippen aus dem Bayerischen oder dem traditionsreichen Erzgebirge neben tschechischen oder österreichischen Strohkrippen, afrikanische Holzkrippen neben deutschen Zinnkrippen, das Retablo neben der Nussschale oder die peruanische Keramikkrippe neben der polnischen Tragekrippe.