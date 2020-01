Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Krippenneubau bei Ponitzer Landmäusen wächst

Der Krippenneubau bei den Ponitzer Landmäusen wächst. Dank des milden Winters gehen die Arbeiten am Anbau auf dem Pfarrberg zügig voran. In dieser Woche konnte der Estrich in den Räumen ausgebracht werden. Der trocknet jetzt etwa vier Wochen lang, danach haben alle Gewerke des Innenausbaus, unter anderem Fußboden- und Fliesenleger, das Sagen. Schon in der kommenden Woche fällt das Baugerüst, sagt Bauleiterin Bettina Hegenbarth aus Schmölln. Ende März, so prognostiziert sie, könnte der Anbau bei den Landmäusen fertig sein.

Gemeinderat entscheidet über Möbelkauf Weshalb der Ponitzer Gemeinderat sich nun um die Inneneinrichtung kümmert. In der nächsten Gemeinderatssitzung am Montag, 3. Februar, steht deshalb ein Beschluss über den Möbelkauf für die kommunale Kindereinrichtung auf der Tagesordnung. Für die Möbel will die Kommune rund 30.000 Euro ausgeben. Die Lieferzeit beträgt rund zehn Wochen. Läuft alles nach Plan, soll am 1. Juni Einzug gefeiert werden bei den Landmäusen. Mit dem Krippenneubau entstehen 24 Plätze für die jüngsten Ponitzer, die Ein- bis Dreijährigen. Nach Fertigstellung können dann insgesamt 79 Mädchen und Jungen betreut werden. Notwendig war der Anbau geworden, weil der Kindergarten derzeit aus allen Nähten platzt. Rund 750.000 Euro investiert die Gemeinde in dieses Projekt, 60 Prozent davon stammen aus Fördergeldern vom Bund. Um den Eigenanteil in Höhe von etwa 300.000 Euro aufzubringen, nimmt die Kommune einen Kredit auf.