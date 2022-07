Künftige Leitung des Tourismusverbands Altenburger Land e.V. bei Mitgliederversammlung gewählt

Altenburg. André Neumann steht an der Spitze des Tourismusverbands

Auf der Mitgliederversammlung des Tourismusverbands Altenburger Land e.V. wurde am 29. Juni ein neuer Vorstand gewählt. André Neumann, der seit 2018 an der Spitze des Tourismusverbands steht, wurde erneut als 1. Vorstandsvorsitzender in seinem Amt bestätigt.

Der Oberbürgermeister der Stadt Altenburg wird von einem 1. stellvertretenden und einem 2. stellvertretenden Vorsitzenden unterstützt. Die Mitglieder wählten den Landrat des Landkreises Altenburger Land, Uwe Melzer, zum 1. stellvertretenden Vorsitzenden und den Bürgermeister der Stadt Schmölln, Sven Schrade, zum 2. stellvertretenden Vorsitzenden. Zudem wurde Kathy Träger-Thieme, Geschäftsführerin der Hotel-Pension Treppengasse, als Schatzmeisterin bestätigt.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Schriftführer neu in den Vorstand gewählt

Neu in den Vorstand gewählt wurde der Bürgermeister der Stadt Meuselwitz, Ronny Dathe, in Funktion als Schriftführer. Unterstützt wird die Vorstandsarbeit durch fünf Beisitzer: Klaus Börngen, Heimatverein Göpfersdorf e.V., Bertram Burkhardt, Geschäftsführer der Straußenfarm Burkhardt und Bastian Leikeim, Geschäftsführer der Brauerei Altenburg GmbH, wurden in ihrem Amt bestätigt.

Neu als Beisitzer gewählt wurden Christine Büring, Geschäftsführerin der Altenburger Tourismus GmbH, und Christine Döhler, Geschäftsführerin See-Camping Altenburg-Pahna.

Das Amt des Rechnungsprüfers übernimmt für die nächsten drei Jahre Michael Apel, Fachdienstleiter Abteilung Wirtschaft, Tourismus und Kultur des Landkreises Altenburger Land.

Ein weiteres zentrales Thema war die Präsentation der Maßnahmenplanung 2022 durch die Geschäftsführerin des Tourismusverbands Altenburger Land e.V., Jeannette Kreyßel. Zu den großen Vorhaben zählen neben der Destinations- und Infrastrukturentwicklung auch der Ausbau des Binnenmarketings zur Unterstützung der touristischen Leistungsträger bei Zukunftsthemen, wie der Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit.

Der Tourismusverband Altenburger Land e.V. zählt seit Anfang des Jahres zu den durch das Thüringer Wirtschaftsministerium und die Thüringer Tourismus GmbH anerkannten DMOs, was Destinationsmanagementorganisation bedeutet. Diesen Status möchte der Verband auch über das Jahr 2022 hinaus aufrechterhalten. Hierfür werden die notwendigen Weichen innerhalb des Verbands gestellt, um die Region Altenburger Land zu einer wettbewerbsfähigen Destination weiterzuentwickeln.

Der Tourismusverband Altenburger Land e.V. ist die zentrale Organisation für die touristische Vermarktung der Region Altenburger Land. Aktuell sind 90 Mitglieder im Verband organisiert.

Destinationsmanagementorganisation/ DMO

Eine Destinationsmanagementorganisation ist ein eigener Terminus im Reiserecht und auf Basis der geänderten EU-Pauschalreiserichtlinie geregelt.

Als öffentlich-rechtliche Organisationseinheit ist die DMO entweder in die kommunale/städtische Verwaltung integriert oder als Eigenbetrieb ausgelagert.

Den DMOs kommt dabei eine multiple Stellung zu. Häufig werden Reisepauschalen im eigenen Namen zusammen mit den regionalen Leistungsträgern entwickelt und verkauft, DMOs vermitteln aber auch Pauschalreisen ihrer regionalen Veranstalter und Hotels. Schließlich spielt der Verkauf oder aber die Vermittlung von Einzelleistungen, wie die Stadtführung oder die Vermittlung von mehreren Leistungen eine zentrale Rolle.