Künftige Wärmeversorgung stellt Stadtwerke Schmölln vor große Aufgabe

Schmölln. Mit dem Heizungsgesetz braucht Schmölln eine Wärmeplanung für Kernstadt und 44 Ortsteile. Wie Stadt und Stadtwerke das meistern wollen.

Kommt das Heizungsgesetz, sind Kommunen in Deutschland in der Pflicht. Laut Entwurf sollen sie eine Bestandsaufnahme ihrer Energieversorgungsnetze machen, um verbindliche Pläne für künftige Wärmeversorgung zu erstellen. So soll Immobilienbesitzern erfahren, welche Möglichkeiten sie bei sich im Ort haben, um klimaneutral zu heizen: ob mit Wärmepumpe, Fernwärme, Biogas oder Erdwärme. Wie wollen Stadt und Stadtwerke Schmölln diese Aufgabe schultern?

Verbindliches im nächsten Jahr

„Gemeinsam und möglichst schnell“, sagt Stadtwerkechef Severin Kühnast. Zwar habe Schmölln laut Gesetzentwurf bis 2028 Zeit, eine verbindliche Wärmeplanung vorzulegen. Geht es nach ihm, soll die Wärmeplanung für die Kernstadt und ihre 44 Ortsteile spätestens nächstes Jahr auf dem Tischliegen. „Eigentlich müsste man schon heute damit fertig sein“, findet er. Und begründet das mit Naheliegendem: „In Ostdeutschland wurden direkt nach der Wende sämtliche Heizungsanlagen modernisiert. „Die sind jetzt seit mindestens drei Jahrzehnten in Betrieb, vielerorts stehen Modernisierungen an. Da können wir mit unserer Wärmeplanung doch nicht bis 2028 warten.“

Allerdings macht der Stadtwerkechef gleich mehrere Bremsklötze aus. „Details des Heizungsgesetzes werden wir erst im September kennen, wenn der sogenannte Gesetzeinleitprozess beginnt.“ Das Gesetz selbst solle ab 1. Januar 2024 gelten und ab diesem Zeitpunkt komme zunächst das Land Thüringen ins Spiel.

„Theoretisch könnte der Freistaat dann entscheiden, selbst die Wärmeplanung für das gesamte Bundesland selbst in die Hand zu nehmen. Denkbar wäre ebenso, dass die Landratsämter mit der Umsetzung für die jeweiligen Kreisgebiete betraut werden“, zählt Kühnast auf. Letzteres ist eine Variante, mit der sich Bürgermeister Sven Schrade (SPD) anfreunden kann.

„Ähnlich wie bei dem Breitbandausbau, läge alles in einer Hand. Auch für dem Stadtoberhaupt liegt es fern, die geforderte Wärmeplanung einfach auszusitzen. Der Weg dahin muss freilich noch ausgemacht werden, weshalb sich in dieser Woche Rathaus und Stadtwerke Schmölln zu einem gemeinsamen Austausch treffen wollen. „Meine Empfehlung ist klar: wir sollten die die Wärmeplanung für Schmölln und seine Ortsteile schnell aufbauen, um zügig Antwort geben zu können.

Analysen für ganz Schmölln

Um das aufzuziehen, ist viel Arbeit nötig. Dazu gehören Bestandsaufnahmen aller Gebäudetypen in Schmölln und den 44 Ortsteilen, Analyse des ungefähren Energiebedarfs und Schlussfolgerungen, welches Potenzial an Quellen jeweils vor Ort existieren, die zunächst 50 Prozent, bis 2040 dann komplett erneuerbaren Energie liefern. Nötig ist außerdem eine Übersicht, wo welche Technologie zum Einsatz kommen kann.

Der Erschließung neuer Nah- und Fernwärmenetze nähern sich die Stadtwerke indes pragmatisch. Mit Abwärme aus der Kläranlage Zschernitzsch Wohnungen im Robert-Koch-Viertel Schmölln heizen, habe für das Unternehmen auf der Hand gelegen, erläutert Severin Kühnast. Ebenso, die Biogasanlage ins hiesige Wärmenetz einzubeziehen. Dank ihr heizt unter anderem die Wohnungsverwaltung Schmölln einen Großteil ihrer Quartiere bereits zu 50 Prozent klimaneutral.

Beim Nahwärme-Experiment Bohra sehe das anders aus: wegen des unterschiedlichen Sanierungsgrades der Häuser dort, wegen zu großer Gebäudeabstände im Dorf werde es schwer, ein effizientes Versorgungsnetz aufzuziehen. „Letztendlich entscheiden Standortbedingungen, wie teuer Fernwärme für die Bevölkerung wird“, fasst er zusammen.