Künstler der Region mit neuer Galerie

In dieser Woche eröffnete die erste Produzentengalerie von Künstlern aus dem Altenburger Land in der Jüdengasse 7 in Altenburg. Sechs Künstler präsentieren ihre Werke in der neuen Galerie und bieten diese zum Kauf an. Einen Moment vor der Eröffnung stellten sie sich zu einem gemeinsamen Foto auf (von links): Thomas Suchomel (Leiter der Produzentengalerie), Holger Hammitzsch, Sabine Müller, Brigitte Dietrich und Frank-Michael Müller und Anthony Lowe. Gezeigt werden Ölmalerei, Aquarelle, Holzschnitte, Möbel, Holzskulpturen und Zeichnungen. Den neu gestalteten Kunstraum hat die Kunststiftung Siebeneichler aus Rottach-Egern gestaltet, die auch Eigentümerin des Ausstellungsraumes ist. Die Produzentengalerie ist dienstags bis freitags von 14 bis 18 Uhr geöffnet, sonnabends von 10 bis 14 Uhr.