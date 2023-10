Kürbis-und Kartoffeltag in Altenburg mit vielen leckeren Früchten

Altenburg. Kürbis und Kartoffel passen sehr gut zusammen.

Am Samstag drehte sich zum Kürbistag im Botanischen Erlebnisgarten noch einmal alles um die orangene Frucht, bevor die Saison am 31. Oktober endet.

„Eigentlich ist es eher ein Kartoffeltag, die Kartoffel war früher hier vor Ort.“, scherzte Jürgen Junghans vom Rittergut Schwanditz. „Wir sind jedes Jahr hier im Erlebnisgarten. Tatsächlich sind wir sonst eher selten auf Märkten, nur auf dem Altenburger Bauernmarkt findet man uns sonst auch immer noch. Wir haben wieder die beliebtesten Kartoffelsorten mitgebracht, aber auch ein paar alte und sehr schmackhafte, wie die Linda oder Sieglinde.“

Der Termin für den Kürbis-und Kartoffeltag ist wieder bewusst für das vergangene Oktober-Wochenende festgelegt worden, da zu diesem Zeitpunkt die Früchte reif sind und frisch nach der Ernte verkauft werden können. „Auch der Kürbis, der noch da ist, muss ja verbraucht werden. Übrigens passen Kürbis und Kartoffel sehr gut zusammen“, so Junghans.

Dann ergänzte er noch: „Das, was wir heute an unserem Stand dabei haben, ist vielleicht ein Prozent der Kartoffelsorten, die es gibt. Manchmal ist es gar nicht so leicht, die Kartoffel mit dem bloßen Auge einer Sorte zuzuordnen, denn manche gleichen sich ziemlich. Aber die Sorten blühen natürlich auch alle unterschiedlich.“, weiß der Kartoffel-Experte.

Direkt nebenan hatte am Samstag von 10 Uhr bis 17 Uhr Kürbis-Heiko seinen Stand, an dem unter anderem auch die Kinder Halloween-Kürbisse bunt bemalen konnten. Zahlreiche Stände luden dann auch die erwachsenen Besucher und Besucherinnen zum herbstlichen Schlemmen ein. So gab es beispielsweise Honig oder selbst gebackenen Kuchen.

Für die passende herbstliche Dekoration mit Trockenblumen sorgte beispielsweise Pfeiffers Blumenladen aus Altenburg.