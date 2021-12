Norman Börner über geförderte Stellen in der Kulturbranche

Durch eine über den Europäischen Sozialfonds geförderte Stelle schaffte der Autor des Buches „Der Friseur, der den Vögeln lauschte“ nun den Sprung in die Altenburger Kulturlandschaft. Claus Osche wird künftig in der Touristinformationen Gäste der Stadt beraten. Ein Glücksfall für beide Seiten. So läuft es aber nicht immer.

Der Fall zeigt eben auch, dass Stellen in der Kultur häufig nur über projektbezogene Förderprogramme mit begrenzten Laufzeiten möglich sind. Sprich: Prekäre Stellen mit schlechter Bezahlung sind zumeist an der Tagesordnung.

Öffentlich geförderte Kunst- und Kulturinstitutionen müssen sich zudem oft nach dem Modell privatwirtschaftlicher Unternehmen ausrichten. Das heißt: Auch für Institutionen wie das kleine Handwerksmuseums in der Pauritzer Straße entsteht durch Förderauflagen der Druck, die Besucherzahlen hoch halten zu müssen.

Während der Corona-Pandemie zeigt sich, dass dieses System zwangsläufig zu weniger kultureller Vielfalt führen wird. Laut Koalitionsvertrag will die zukünftige Bundesregierung Künstlerinnen und Künstler sozial besserstellen. Die Ampel-Koalition will Kultur zum Staatsziel machen. Es wird sich zeigen, ob diese Ankündigungen finanzierbar sind und die Aufnahme der Kultur ins Grundgesetz gelingt. Wünschenswert wäre es.