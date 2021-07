Kulturelles Leben erwacht wieder in Löbichau

Löbichau-Großstechau Orgelverein Großstechau lädt im Juli zu Familienkonzert und einem besonderen Spaziergang

Löbichau. Nach langer Pause wird in Löbichau Kultur nun wieder groß geschrieben. Am Sonntag, 4. Juli, wird um 15 Uhr in den Pachterhof Löbichau geladen, wo ein Familienkonzert mit dem Sonus-Posaunenquartett des Theaters Altenburg-Gera stattfindet. Eine Posaunistin und drei Posaunisten werden musizieren, moderieren und rezitieren. Die Mitglieder des Orgelvereines Großstechau bieten in der Pause Kaffee, Kuchen und Getränke.

Schon jetzt weist der Verein auf Samstag, 17. Juli, 15 Uhr hin. An diesem Tag erinnert der Orgelverein an den 200. Todestag der Herzogin Anna Dorothea von Kurland. Geplant ist ein Spaziergang mit einigen Überraschungen von der Schule zur Kirche und durch den Hain zum Porticus des Löbichauer Schlosses.