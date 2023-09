Kultzeche Meuselwitz lädt ein zur Reise durch englische Bücherwelten

Meuselwitz. Wie das Altenburger Buchquartett seinen Gästen englische Literatur schmackhaft machen will

Die Goethe-Gesellschaft Altenburg lädt gemeinsam mit „ZIII“, der Kultzeche in Meuselwitz, am Freitag, 22. September, zum zehnten Altenburger Buchquartett ein. Die Freude am Lesen zu teilen und zu verbreiten, miteinander ins Gespräch zu kommen und auf die vielfältigen literarischen Seiten vor der Haustür hinzuweisen, sind die Ziele vom Altenburger Buchquartetts. Jede Runde findet daher an einem anderen Veranstaltungsort im Altenburger Land statt. Die Hauptakteure sind die Vielleser Kristin Jahn (ehemalige Superintendentin im Kirchenkreis Altenburger Land), Roland Krischke (Direktor Altenburger Museen), Birgit Seiler (Fachdienstleiterin Natur- und Umweltschutz im Landratsamt) sowie ein Überraschungsgast.

Indem sie über vier gemeinsam ausgewählte Bücher sprechen, erlebt das Publikum eine Reise mit vier unterschiedlichen Sichtweisen durch die Literaturwelten. Die Buchauswahl im September umfasst Werke von vier Autorinnen und Autoren aus England: „Die souveräne Leserin“ von Alan Bennett (*1934), „Die blaue Blume“ von Penelope Fitzgerald (1916-2000), „Letzte Freunde“ von Jane Gardam (*1928) und „Gullivers Reisen“ von Jonathan Swift (1667-1745).

Eintritt ist frei

Es sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich, um einen anregenden Abend zu erleben. Spätestens danach werden die Teilnehmer sicher Lust verspüren, eines der besprochenen Werke oder der zahlreichen Querverweise zu lesen.

Der Bücherabend beginnt um 19 Uhr in der Alten Kaue. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Das Altenburger Buchquartett gibt es seit Oktober 2019. Drei Mal im Jahr bereist es den Landkreis, um ehrenamtlich mit einer unterhaltsamen Diskussionsrunde zu vier ausgewählten Büchern die Leselust zu fördern. Die Besucherzahlen liegen in der Regel zwischen 40 und 60 Teilnehmern. Bisherige Stationen waren Schmölln, Lucka, Mockzig, Langenleuba Niederhain, Treben, Dobitschen, Löbichau, Ponitz und Jückelberg.

