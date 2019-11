Kunst in familiärer Atmosphäre in Posterstein

„Das Schild ist ja toll“, sagen zwei Besucherinnen der Adventsausstellung auf dem Kunst- und Kräuterhof. Bettina Martin muss die beiden enttäuschen, das etwa handgroße Keramikschild mit der Aufschrift „Nur langweilige Frauen haben aufgeräumte Häuser“ ist das letzte, das sie hat. „Das ist beliebt, kaum hole ich es aus dem Ofen raus, ist es schon verkauft“, sagt die Inhaberin des Postersteiner Kunsthofes. „Zu uns kommen Leute, die es klein und gemütlich haben wollen, Freunde und Stammkunden“, so Martin.

Bis vor einigen Jahren hat sie weitaus mehr Aufwand betrieben, bis zu 30 Händler zu ihren Kunsthandwerkermärkten eingeladen. Das wurde ihr aber vor einigen Jahren zuviel Aufwand. Statt zwei Märkten gibt es nur noch den am Wochenende vor dem ersten Advent. Dafür herrscht jetzt eine familiäre Atmosphäre, denn außer ihrer Keramik sind nur noch zwei weitere Stände vertreten.

„Ich kann ganz schlecht wegwerfen“, sagt die Schmöllnerin Elke Sieg. Darum fertigt sie aus Leder- oder Papierresten kleine Kunstwerke. Wie die bunten Klappkarten, die deshalb auch alle einzigartig sind. Seit vielen Jahren gibt Sieg, die auch die Geschicke des Freundeskreises Scherenschnitt Schmölln leitet, Kurse am Kunst- und Kräuterhof. Experimentellen Druck, Eco-Print, Lettering oder Mini-Bücher binden kann man bei ihr lernen. Dazu hat seit einiger Zeit auch noch winzige Glasperlen für sich entdeckt. „Das ist eine Fummelei, das muss man gerne machen, sonst verzweifelt man“, sagt sie.

Als dritte im Bunde ist Sigrid Mürke aus Saalburg-Ebersdorf vertreten. Sie gibt seit vergangenem Jahr Kurse im Filzen. “Ich kam auf die Filzerei, weil das so wunderschön runterfährt“, sagt sie. Schals, Stulpen, Mützen, Westen und sogar Jacken aus Filz kann man von ihr erwerben oder lernen, wie man das selber macht. Ihre Spezialität sind schaurig-schöne Hexenhüte. In einer kleinen Ecke bietet Bettina Martin noch handgeschmiedete Beile, Messer und Schaufeln an, die ihr Schwiegersohn in seiner Freizeit fertigt. Weil der Kräutergarten jahreszeitbedingt ruht, verköstigt die Familie Martin mit einigen Helfern die entspannt wirkenden Besucher mit Kuchen und Glühwein.