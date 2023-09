Kunststücke mit Clown Ferdinand in Starkenberg einstudieren

Starkenberg. Die Kindertagswoche im Elefantenreservat Starkenberg hat besondere Angebote.

Am 20. September ist Weltkindertag – in Thüringen ein Feiertag. Im Elefantenreservat in Starkenberg ist das ein Grund, speziell für die Kleinsten ein Programm auf die Beine zu stellen und eine Kindertagswoche zu veranstalten. „Ab dem 20. September bis zum 24. September, also die ganze Woche, haben wir die großen Kindertage bei uns“, so Chef Hardy Weisheit, der sich selbst offiziell als Wildtierexperte bezeichnet.

„Bei uns ist auch Clown Ferdinand, es gibt tolle Mitmach-Aktionen für kleine und große Kinder, Kinderschminken, Ponyreiten und vieles mehr. Auch eine große Hüpfburg und ein Kettenkarussell.“

Das Besondere, laut Weisheit, ist, dass die Kinder mit Clown Ferdinand in der Kindertagswoche Kunststücke einstudieren können. „Die Kinder, egal wie alt, von 1 bis 100 Jahre, werden von dem Clown ausgebildet. Am Ende dürfen sie dann bei der großen Aufführung in der Manege dabei sein, das ist eine tolle Sache.“

Das Elefantenreservat war schon länger das Winterquartier für den Zirkus „Afrika“, der durch Corona in Starkenberg sesshaft geworden ist. „Wir hatten natürlich dieselben Herausforderungen wie jeder andere Zirkus: hohe Platzmieten und so weiter. Coronabedingt haben wir das Reservat dann vor drei Jahren aufgemacht.“

Der Unterschied zu einem Zoo liegt laut der Familie Weisheit darin, dass ein Reservat ein Paradies für in Rente gegangene Tiere sei, wie Hardy beschreibt. „Im Zoo sind eher junge Tiere.“ Hardy Weisheit ist wichtig zu betonen, dass die Tiere von klein auf lernen, den Fuß zu geben. „Das ist wichtig, wenn man zum Beispiel Fußpflege betreiben will. Jedes Mal einen Elefanten dafür zu betäuben, ist ein großes Risiko für die Tiere. Wenn sie freiwillig den Fuß geben, dann umgehen wir ein Risiko.“ Im Reservat befinden sich rund 50 Tiere.