Kunstwerke mit Schere und Papier in Schmölln schaffen

Schmölln. Die Volkshochschule Altenburger Land bietet einen Kurs in Schmölln an.

Der Scherenschnitt ist ein sehr altes, ursprünglich aus China stammendes Kunsthandwerk, bei dem durch das gezielte Ausschneiden von Formen aus Papier oder anderen flachen Materialien Bilder entstehen.

Auch in der Knopfstadt Schmölln hat der Scherenschnitt eine sehr lange Tradition, die auf die im Jahr 2009 verstorbene Künstlerin Luise Neupert zurückgeht.

An der dortigen Volkshochschule begründete sie den „Freundeskreis Scherenschnitt“, dessen Teilnehmende seit mehreren Jahrzehnten diese Kunst pflegen und beständig weiterentwickeln.

Zweitägige Veranstaltung

Für all diejenigen, die den Scherenschnitt gern einmal ausprobieren und testen wollen, wie geschickt sie sind, bieten die beiden Kursleiterinnen Angela Kiesewetter-Lorenz und Elke Sieg an der Volkshochschule Schmölln am Freitag, 12. November, und am Samstag, 13. November, einen zweitägigen Workshop unter dem Titel „Scherenschnitt und kreatives Arbeiten mit Papier“ an.

Mit sanften Yoga-Übungen

Interessierte können bei diesem kreativen Kurs lernen, wie man eigene Bilder entwerfen und mittels Papier und Schere grafisch umsetzen kann, heißt es. Dabei würden verschiedene Arbeitstechniken vorgestellt.

Um die Kreativität der Teilnehmenden anzuregen, werde die künstlerische Arbeit durch Klangentspannung und sanfte Yoga-Übungen begleitet.

Der Workshop an der Kreisvolkshochschule beginnt am Freitag, 12. November, um 16 Uhr und endet am Sonnabend, 13. November, um 16 Uhr.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung für den Scherenschnitt-Kurs gibt es in den beiden Volkshochschul-Geschäftsstellen in Schmölln und Altenburg, telefonisch unter der Nummer 034491/2 75 89 sowie online über die Seite www.vhs-altenburgerland.de.