Kurs für Eltern in Altenburg

Am kommenden Mittwoch, 17. Juni, bietet das Altenburger Familienzentrum eine kostenfreie Elternbildungsveranstaltung an. Logopäde Christian Gerth informiere dabei zwischen 16 und 18 Uhr zum Thema „Förderung der Sprachentwicklung bei Kindern und mögliche Störungen“, heißt es in einer Mitteilung des Familienzentrums.

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl bittet das Familienzentrum um Anmeldung unter der Telefonnummer 03447/4885144 sowie 0151/24305955 oder per Mail an info@altenburger-familienzentrum.de.

Eine Kinderbetreuung sei aufgrund der aktuellen Situation nicht möglich, eine Mund-Nasen-Bedeckung erforderlich.