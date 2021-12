Kurzarbeit für Elefanten?

Normann Börner über die Lage im Elefantenpark Starkenberg

Über den Namen Elefantenreservat für die Mischung aus Tierpark und Zirkus in Starkenberg lässt sich selbstverständlich streiten. Natürlich geht es dem Team um Parkleiter Hardy Weisheit auch darum, Geld mit den Elefanten, Zebras und Co zu verdienen. Ob Freizeiteinrichtungen mit Wildtieren überhaupt noch in die Zeit passen, ja selbst darüber kann man verschiedener Meinung sein.

Aber das Veterinäramt hatte bisher nichts zu beanstanden und so haben die Zirkusleute ein gutes Recht, ihre Tätigkeit auszuüben. Nun macht ihnen die Corona-Pandemie aber mal wieder einen Strich durch die Rechnung. Laut dem Betreiber erhalten sie in der Lockdown-Zeit keine staatlichen Hilfen. In der letzten Corona-Zwangspause hatte die Bundesregierung spät Mittel für Zoos und Tierparks zur Verfügung gestellt. Denn eine Besonderheit bei der Arbeit mit Tieren sind die hohen Fixkosten für Futter, pflege und Heizung. Eine Kurzarbeitsregelungen für Kamele und Elefanten ist mir nicht bekannt.

Deswegen ist es schon in Ordnung, dass der Elefantenpark in Starkenberg nun um Unterstützung aus der Bevölkerung bittet. Die Corona-Politik kennt auch nach fast zwei Jahren nämlich immer noch Teilbereiche, die nicht genau in das Korsett der Vorgaben für staatliche Hilfen passen. Und Elefanten und Korsetts sind sowieso ein schwieriges Thema.