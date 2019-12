Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kurze Filme am kürzesten Tag des Jahres

Die Filme der Preisträger des Leipziger Kurzfilmfestivals „Kurzsuechtig 2019“ sind im Paul-Gustavus-Haus zu sehen. Am Samstag, 21. Dezember, 18.30 Uhr, startet der Filmabend.

Am kürzesten Tag des Jahres, 21. Dezember, packt die Altenburger das Kurzfilmfieber. In der Best-Of-Auswahl sind die sieben Publikums- und Jurypreisgewinner aus den Bereichen Animation, Dokumentation, Fiktion und Experimentalfilm zu sehen. Im Anschluss an die 90-minütigen Filmvorführung haben die Zuschauer die Möglichkeit, in den direkten Austausch mit anwesenden Gästen dieses Kurzfilmabends zu gehen.

Schauspielerin am hiesigen Theater im Gespräch

Nolundi Tschudi, Schauspielerin am Theater Altenburg-Gera und in der Hauptrolle des ausgezeichneten Kurzfilms „Tote Tiere“, ist eingeladen, im Nachgang auf Fragen des Publikums über ihre Arbeit am Film einzugehen.

Den Abend moderiert der Veranstalter, der Leipziger Verein Kurzsuechtig.

Gezeigt werden die Filme „Ella“, „Gott ist schon weg“, „My head on the mountain“, „So hell die Nacht“, „Sorge 87“, „Tote Tiere“ und „Umbra“.

Zu den Filmen

„Gott ist schon weg“: Aus der Entenvogelperspektive wird eine jahrhundertelange Besiedlungsgeschichte geschildert. Während der Teichspiegel immer weiter sinkt, steigt den Bewohnern das Wasser allmählich bis zum Hals. Am Ende bleibt kein (Lego-)Stein auf dem anderen, nur der Gans schwant nichts Böses.

„Sorge 87“: 1987 benötigt das sächsische Werdau Arbeitskräfte für die Textilindustrie. Wegen Vollbeschäftigung geht die Ausschreibung, wie damals in der DDR üblich, nach Vietnam. Es kommen viele – einige bleiben. Ein Rückblick auf Anfangsschwierigkeiten und kulturelle Missverständnisse.

„So hell die Nacht“: Die letzten Sonnenstrahlen verschwinden hinter den Hügeln. Die Dunkelheit zieht über die Stadt,die Kälte kriecht in die Knochen, Straßenlaternen ersetzen den Tag. Doch wenn die meisten Menschen die Augen schließen, klingelt bei einigen der Wecker. Nachtarbeiter – von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang.

„Tote Tiere“: Nachdem sein geliebter Kater gestorben ist, muss sich Robert plötzlich der Außenwelt stellen. Unsicher, ob die Tierkörpersammelstelle für ihn der richtige Ort ist, begegnet er dort einer Taxidermistin, die ihm versichert, sie könne den Kater seiner wahren postmortalen Bestimmung zuführen.

„Umbra“: Flirrendes Licht, das Rauschen der Blätter, kreisrunde Lichtflecken im Schatten eines Baumes. Die Sonne spiegelt sich im Wasser; sie ist Teil und Gegenüber. Betrachtet die Natur sich selbst? Eine filmische Meditation über die An- und Abwesenheit der Dinge.

„My head on the mountain“: Die Performancekünstlerin Agnès Btffn lebt und arbeitet an einem Fjord in Norwegen. Sowohl ihr Körper als auch die Berge des Fjords sind alt. Ihre Auftritte schockieren, aber sie bringen uns auch eine Erfahrung von Fleisch in der Landschaft. Sie tauchen uns in eine Zeitlichkeit ein, die völlig neu, unerwartet und immens mächtig ist. Agnes kontrastiert das Grau des Berges mit dem Purpur ihres Gewandes und bittet uns, hinter das Gitter zu schauen, um uns wirklich mit dem Universum zu verbinden

„Ella“: Ella erzählt vom Erwachsenwerden und fängt die Entwicklung eines Mädchens von Geburt an ein. Je älter sie wird, desto stärker wird der Druck, sich anzupassen,und das Gefühl sich selbst immer mehr zu verlieren.

Um Teilhabe für alle zu ermöglichen, werden Besucher um einen angemessenen Beitrag für Kunst und Kultur im Paul-Gustavus-Haus gebeten.

Weitere Informationen: www.kurzsuechtig.de sowie www.kurzfilmtag.com.