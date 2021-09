Kurzgeschichte mit historischem Hintergrund wird in Treben vorgestellt

Treben. Marlene Hofmann liest am Tag des offenen Denkmals im Schloss Treben aus ihrem Buch „Wasserspiele“.

Zum Tag des offenen Denkmals am 12. September, 15 Uhr, liest Marlene Hofmann im Schloss Treben aus ihrer Erzählung „Konzert mit Fischen“.

Das ist eine der drei Geschichten, die sie in ihrem Buch „Wasserspiele“ zusammengestellt hat. Bei ihrer Arbeit im Museum Burg Posterstein begegnen Marlene Hofmann immer wieder kuriose, interessante und vor allem wahre Begebenheiten aus der Vergangenheit.

OTZ-Newsletter für das Altenburger Land Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Festbankette auf dem See

Manche davon musste sie im Laufe der Jahre einfach auch literarisch und ein wenig künstlerisch bearbeiten. Eine davon spielt in Treben und Haselbach, wo einst der preußische Geheime Rat Jakob Friedrich Freiherr von Bielfeld Festbankette mit Musik auf im See schwimmenden Barken abhielt. Wie im Kurzgeschichten-Band wird Marlene Hofmann auch zur Lesung auf die historischen Hintergründe ihrer frei erfundenen Erzählung eingehen.

Der im Mai erschienene Kurzgeschichten-Band sammelt drei Geschichten, die auf wahren historischen Begebenheiten basieren. Sie spielen in Schlössern und Gärten im 18. und 19. Jahrhundert im Herzogtum Sachsen-Gotha-Altenburg, also im heutigen Altenburger Land. Zu den Rittergütern gehörten untrennbar wunderschöne Gartenanlagen, Seen und Teiche. Zu jeder Geschichte gibt es historische Hintergrundinformationen und Aquarellzeichnungen von Marlene Hofmann. Das Büchlein knüpft an die Ausstellungsreihe „Grünes im Quadrat“ an. Das Museum Burg Posterstein, das Lindenau-Museum Altenburg, das Residenzschloss Altenburg und das Naturkundemuseum Mauritianum zeigen 2021 je eine eigene Ausstellung zur Gartengeschichte des Altenburger Landes.

Drei Geschichten werden erzählt

Der Band sammelt drei Geschichten. „Rauschen“: In der einen Sekunde am stark befahrenen Radweg, in der nächsten neben einem Häuschen an einem Wasserfall. Eine wundersame Begegnung im Geist der Geschichte, bei der zwei Kenner eines besonderen Ortes aufeinandertreffen.

„Konzert mit Fischen“: Junge Musiker eines Berliner Ensembles reisen für ihren Auftritt auf ein Schlösschen im Altenburgischen. Doch auf dem Landsitz des Freiherrn von Bielfeld erwartet sie für ihre Darbietung eine Kulisse, die sie der Provinz nicht zugetraut haben.

„Wind in den Segeln und am Ufer ein Schloss“: Die Herzogin von Kurland fühlt sich nach langer Krankheit gesund genug für eine Bootsfahrt auf dem Nöbdenitzer Teich und einen Spaziergang durch den englischen Garten des Ministers von Thümmel, hin zu der 1000-jährigen Eiche. Doch ist die Genesung von Dauer?