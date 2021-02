Kuschelweicher Willkommensgruß für Babys im Altenburger Land

Altenburg. Farbenfroh, liebevoll verziert und kuschelweich – handgestrickte Söckchen für Babys sind im Altenburger Land seit Jahren ein netter Willkommensgruß für Neugeborene.

Dieser gehört zum Begrüßungspaket des Fachdienstes Jugendarbeit/Kindertagesbetreuung im Landratsamt Altenburger Land. Dessen Mitarbeiter statten gemeinsam mit Vereinsmitgliedern der Thüringer Initiative für Integration, Nachhaltigkeit, Kooperation und Aktivierung (ThINKA) Altenburg-Nord Eltern nach der Geburt ihres Nachwuchses einen Besuch ab, um die junge Familie über Service- und Unterstützungsangebote zu informieren.

„Bisher wurden über 1400 Paar Socken und Schuhe, sowie über einhundert Mützen für die Neugeborenen ehrenamtlich von Seniorinnen gestrickt“, so Carmen Sparbrod vom Fachdienst Jugendarbeit/Kindertagesbetreuung erfreut.

Auch weiterhin soll das Projekt bestehen bleiben. „Dafür benötigen wir wieder die Unterstützung von Helferinnen, die in ihrer Freizeit gern stricken“, ruft Sparbrod zu kreativer Handarbeit auf und fügt an, dass Wolle solange der Vorrat reicht, bereitgestellt werden kann. Die fertigen Produkte können auch an der Haustür abgeholt werden. Wer sich am Projekt beteiligen möchten, kann sich bei den Mitarbeitern des Projektes ThINKA Altenburg-Nord melden.

Kontakt: telefonisch unter (03447) 4885854