Ladendieb schlägt mit Schirm auf Verkäuferin ein, verletzt sie und flüchtet

Altenburg. Eine Verkäuferin ist in Altenburg von einem Ladendieb mit einem Schirm geschlagen und verletzt worden. So wird der Unbekannte beschrieben.

In Altenburg hat ein Ladendieb am Montagabend eine Verkäuferin attackiert und verletzt. Wie die Polizei berichtet, hatte die Frau gegen 19.50 Uhr in einem Supermarkt in der Kauerndorfer Allee den Unbekannten angesprochen, als dieser den Laden mit mehreren unbezahlten Waren im Rucksack verlassen wollte. Daraufhin ergriff der Mann die Flucht.

Die 26-Jährige verfolgte den Dieb und konnte ihn auf dem Parkplatz stellen. Dort schlug der Mann jedoch wiederholt mit seinem Stockschirm auf die Frau ein, die dadurch leichte Verletzungen erlitt. Anschließend gelang dem Ladendieb mit seiner Beute die Flucht.

Die Verkäuferin erstattete Anzeige bei der Polizei. Demnach handelt es sich bei dem Unbekannten um einen circa 185cm großen, schlanken Mann mit dunklem Haar und Dreitagebart.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0365/ 8234-1465 (Bezugsnummer: 0210876/2023) zu melden.

