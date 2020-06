Elektroautos können am kommenden Freitag am Altenburger Bahnhof nicht aufgeladen werden.

Altenburg. Die Ladesäulen für Elektrofahrzeuge in Altenburg werden gewartet.

Ladesäulen in Altenburg außer Betrieb

Die Ladesäulen für Elektrofahrzeuge am Altenburger Bahnhof und am Kornmarkt sind am kommenden Freitag, 12. Juni, von 7 bis 16 Uhr nicht nutzbar. Dies teilt die Energie- und Wasserversorgung Altenburg mit.

In dieser Zeit werden dringend notwendige und vorgeschriebene Wartungsarbeiten durchgeführt, heißt es. Die Ladesäulen in der Tiefgarage „Roßplan“ und auf dem Parkplatz „Am Kunstturm“ stünden für den Ladevorgang weiterhin uneingeschränkt zur Verfügung.