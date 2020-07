Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Landesbischof mit Gitarre in Nöbdenitz

Der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Friedrich Kramer, kommt mit Gitarre und Andachtskoffer am Donnerstag, 2. Juli, zum Abendgebet in den Pfarrhof Nöbdenitz. Beginn wird 18.30 Uhr im Freien neben der Tausendjährigen Eiche sein. Eingeladen hat ihn Gemeindekirchenratsmitglied Karla Göthe. Der Landesbischof besucht in unregelmäßigen Abständen Gemeinden in Mitteldeutschland, um im gemeinsamen Gebet und Gespräch Land und Leute kennen zu lernen. Kramer will eine weltoffene und fröhliche Kirche. Und er will zuhören, erleben, was es in der evangelisch-lutherischen Landeskirche alles gibt.

Er will mit den Gästen, anders als bei offiziellen Terminen, ins Gespräch kommen. Daher nimmt sich Bischof Kramer nach der Andacht noch bis 20.30 Uhr Zeit für Gespräche und Fragen. Auch Dietmar Wiegand, Pfarrer der Kirchgemeinde, freue sich auf den hohen Besuch.

Die Kirchgemeinde hat Konzepte für die zusätzliche Nutzung ihrer drei Kirchen entwickelt. Der Gemeindekirchenrat habe sich insbesondere dem Miteinander der verschiedenen Generationen verschrieben. Neben der Organisation vieler verschiedener Veranstaltungen nehme die Kirchgemeinde ihre diakonischen Aufgaben sehr ernst. Darüber soll der Bischof informiert werden.