Philipp Göbel leitete bis Oktober zehn Jahre lang unter anderem den Chor der Kantorei und den Posaunenchor. Hier bei einem Konzert in der Brüderkirche Altenburg im Jahr 2015.

Altenburg. Die Konfliktparteien streben einen außergerichtlichen Vergleich an. Der Landesbischof will nicht tätig werden.

Kirche Konflikt um Entlassung des Altenburger Stadtkantors: Bischof nimmt Protestzeichen an

Er hat weder die Kompetenz noch die Absicht, zwischen den Konfliktparteien zu vermitteln. Doch als Zeichen des guten Willens wird der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Friedrich Kramer, am Donnerstag in Magdeburg die Unterlagen von Petitions-Initiatorin Franziska Boxberger aus Langenleuba-Niederhain entgegennehmen.

Sie hatte vor einem Monat im Internet einen Aufruf gestartet, dem sich innerhalb von einem Monat 231 Befürworter angeschlossen haben. Die Petition ist direkt an den Landesbischof gerichtet und fordert die sofortige Wiedereinstellung des fristlos gekündigten Altenburger Stadtkantors Philipp Göbel. „Für mich ist das ein sehr positives Ergebnis. Es ermutigt mich auch, wer sich alles dahinter gestellt hat“, sagt die Cellistin und Diplom-Musikpädagogin. So finden sich unter anderem der Altenburger Schlossorganist Felix Friedrich, Professor Arwid Gast von der Hochschule für Musik in Lübeck und Andreas Marquardt, Leiter der Thüringer Sängerknaben, unter den Unterzeichnern. Parteien streben aktuell einen Vergleich an Boxberger, die seit vielen Jahren auch Mitglied der Kantorei ist, erneuerte dabei ihre Kritik am Umgang des Kreiskirchenrates mit dem Kantor: „Was mich aufregt, ist diese Arroganz der Menschen, die sagen: Das ist eine Personalentscheidung, die geht niemanden etwas an.“ Vergessen werde dabei, dass der Kantor in den vergangenen zehn Jahren musikalisch und persönlich viel geleistet habe. Eine nachvollziehbare Begründung für die fristlose Entlassung Göbels sei der Kreiskirchenrat bislang schuldig geblieben. Das liegt allerdings daran, dass dieser sich mit Philipp Göbel auf ein Stillschweigen über die Umstände der Kündigung verständigt hat. Der Kreiskirchenrat hatte die mit einem zerrütteten Verhältnis begründete Entlassung in einer Stellungnahme verteidigt. Die Klage Göbels gegen seine Entlassung durch den Kirchenkreis sei aktuell zum Ruhen gebracht, sagte die Sprecherin des Arbeitsgerichtes Gera, Maria Tonndorf, auf Nachfrage. Grund dafür sei der Antrag beider Parteien, einen außergerichtlichen Vergleich anzustreben.