Schon vor Beginn der Ferien sind die Arbeiten für die digitale Netzwerkinfrastruktur der Regelschule Am Eichberg in Schmölln angelaufen. Hausmeister Thomas Ludwig (l.) stimmt sich mit Dirk Naundorf vom Baggerbetrieb Burkhardt ab.

Landkreis Altenburger Land nutzt Sommerferien für Bauarbeiten in den Schulen

Altenburg. Rund 1,6 Millionen Euro werden derzeit in Bildungsstätten in Trägerschaft des Altenburger Landes investiert.

Die Kreisverwaltung nutzt die Sommerferien, um an den Schulen in Trägerschaft des Landkreises Bau-, Reparatur- und Verschönerungsarbeiten durchzuführen. An elf Schulen laufen größere Bauarbeiten, für die sich die Gesamtinvestitionskosten auf circa 1,6 Millionen Euro belaufen.

Grundschule Windischleuba

Die Sanierung des Gebäudes und der Brandmeldeanlage macht eine Elektro- und Schwachstrominstallation für 130.000 Euro nötig.

Grundschule Posa

Im Schulkomplex erfolgt eine neue Dacheindeckung der Turnhalle und des Verbindungsbaus. Zudem werden die Brandschutzauflagen umgesetzt. Kosten für beide Maßnahmen ungefähr 235.000 Euro.

Sporthalle Regelschule Treben

Zu den bislang umfangreichen Baumaßnahmen gehen die Sanierungsmaßnahmen der Umkleideräume und Sanitäranlagen sowie die Erweiterung der Sporthalle dem Ende entgegen. Nach Feinreinigung des Sozialtraktes und des Erweiterungsbaus wird die Außenanlage fertig. Zur Vorbereitung der Übergabe zu Beginn des neuen Schuljahres erfolgen nach Sachverständigenprüfung die Brandschutz- und Tüv-Abnahmen. Hierzu werden annähernd 50.000 Euro investiert.

Lerchenberggymnasium

Auch in diesem Jahr werden die Arbeiten im Rahmen der Fördermittelmaßnahme „Sanierung des Hauptgebäudes und des Verbindungsbaus“ fortgesetzt. Weiterführende Leistungen im Bereich der Außenanlagen sowie erforderliche Brandschutzmaßnahmen werden ebenfalls umgesetzt. Die Kosten für all das belaufen sich auf circa 440.000 Euro.

Regenbogenschule Altenburg

Ein weiterer Gebäudeteil erhält eine energetische Dachsanierung. Die Summe für diese Maßnahme beträgt rund 200.000 Euro.

Regelschule Am Eichberg

Zur Vorbereitung des digitalen Unterrichtes werden die entsprechenden Räume der Regelschule mit einem Datennetz erschlossen. Dazu erfolgt der Aufbau der digitalen Netzwerkinfrastruktur mit Erweiterung des vorhandenen Datennetzes. Die Umsetzung begann im Juni und dauert bis etwa Februar des kommenden Jahres an. Die Investitionskosten belaufen sich auf fast 415.000 Euro.