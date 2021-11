Landrat rechnet mit Zuspitzung der Corona-Lage im Landkreis

Altenburg. 205 Neuinfektionen an einem Tag und ein Inzidenzwert von mehr als 1033. Appell an Einwohner, ihre Bereitschaft zur Hilfe zu erklären.

„Ohne eine gesamtgesellschaftliche Kraftanstrengung bekommen wir die Corona-Pandemie nicht mehr unter Kontrolle“, beschreibt der Landrat des Altenburger Landes, Uwe Melzer (CDU), die aktuelle Situation. Der Grund: Erstmals ist der 7-Tage-Inzidenzwert im Landkreis auf über 1000 gestiegen.

„Das Motto der nächsten Wochen ist: gemeinsam Menschenleben retten“, appelliert der Kreischef. Die Lage sei sehr ernst, ein Ende des Negativtrends nicht absehbar. „Wir müssen uns darauf einstellen, dass sich in den nächsten Wochen das Infektionsgeschehen weiter zuspitzt.

Melzer wendet sich direkt an die Einwohner im Altenburger Land, die nun helfen sollen. Die öffentliche Verwaltung arbeite bereits viele Bereiche am Limit, das gelte ebenso für Pflegekräfte in der Seniorenarbeit oder die Belegschaft des Klinikums Altenburger Land.

Sein Horrorszenario wäre: „Wenn wir einen Ausbruch in der Belegschaft in einem Pflegeheim haben und durch Erkrankung und Quarantäne die Versorgung der Bewohner nicht mehr gegeben ist. Leider kann ich derzeit eine solche Situation nicht ausschließen. Wir müssen uns darauf vorbereiten.“

Deshalb ruft er die Bevölkerung auf, ihre Bereitschaft zur Mithilfe anzubieten. Unterstützung werde praktisch in allen erdenklichen Bereichen benötigt. „Ganz dringend brauchen wir Verstärkung, um die Testkapazitäten zu erweitern. Jeder, bestenfalls mit medizinischer Vorbildung, der uns dabei unterstützen kann, ist willkommen“, sagt Melzer und denkt dabei auch an Menschen, die bereits aus dem Berufsleben ausgeschieden sind.

Ohne Hilfe ist auch die Kontaktnachverfolgung nicht mehr zu schaffen. Auch für diese Arbeit am Telefon werden dringend und zeitnah Männer und Frauen gesucht, die auch stundenweise die Verwaltungsmitarbeiter unterstützen. „Wir haben uns entschieden, eine Datenbank aufzubauen, wo Namen und Kontakt der sogenannten ‚ungebundenen Helfer‘ hinterlegt sind, sodass wir im Fall der Fälle auf einen Pool zurückgreifen können“, erläutert der für den Katastrophenschutz zuständige Fachbereichsleiter im Landratsamt, Ronny Thieme.

Diese Datenbank werde dann auch nicht ausschließlich für die aktuelle Notlage aufgebaut, sondern für den Katastrophenfall ganz allgemein. Alle Bürgerinnen und Bürger, die sich in dieser Einwohnerhilfe-Datenbank registrieren lassen möchten, werden gebeten, sich beim Landratsamt über die E-Mail-Adresse einwohnerhilfe@altenburgerland.de zu melden. Notwendig ist die Angabe des Vor- und Zunamen, Kontaktdaten vorzugsweise Telefon und E-Mail.

Außerdem sollte angegeben werden, ab wann ein Einsatz denkbar ist und in welchem zeitlichen Umfang sowie das gewünschte beziehungsweise mögliche Aufgabengebiet, also Hilfe beim Testen, bei der Kontaktnachverfolgung, in der Verwaltung oder in der Pflege.

„Bei Letzterem geht es nicht um die Pflege von infizierten Patienten, sondern um Unterstützung etwa beim Essenausteilen und ähnlichen Aufgaben“, betont Uwe Melzer. Und der Landrat fügt an, niemand solle enttäuscht sein, wenn nicht sofort auf das Hilfsangebot eingegangen wird.

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie Anfang des Jahres 2020 hat das Altenburger Land eine 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner von über 1.000 zu verzeichnen. Mit 205 Neuinfektionen innerhalb eines Tages stieg der Wert auf nunmehr 1033,3. Im Klinikum Altenburger Land müssen weiterhin 38 Patienten versorgt werden, sieben davon liegen auf der Intensivstation.