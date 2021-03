Altenburger Land seit bald zwölf Monaten im Ausnahmezustand

Seit fast genau einem Jahr bestimmt die Corona-Pandemie den Alltag im Altenburger Land. In dieser Zeit schickte das Gesundheitsamt fast 13.000 Bewohner des Landkreises zeitweise in Quarantäne. Aus Anlass des Jahrestages ziehen de r Landrat und der Amtsarzt eine durchwachsene Bilanz. Corona-Blog: Staatskanzleiminister Hoff bittet bei kostenlosen Tests um Geduld – Jena spricht von „zwei Pandemien“

Die nüchternen Zahlen der Pandemie: Das Durchschnittsalter der Infizierten betrug 53 Jahre, wobei Frauen mit 2789 Fällen deutlich stärker betroffen waren als Männer (1979 Infizierte). Das Durchschnittsalter der Infizierten, die stationär behandelt werden mussten, betrug 75 Jahre. Unter den 209 Todesopfern der Pandemie betrug das Durchschnittsalter 83 Jahre. Die jüngste verstorbene Person war 32 Jahre alt, die älteste 101 Jahre.

Landrat fordert schnellere Hilfe

Dabei verlief die Infektionskurve anfangs noch vergleichsweise flach: Am 12. März des vergangenen Jahres wurden die ersten beiden Infektionsfälle bekannt. Bis Ende Juli stieg die Zahl der Infizierten auf 79. Es folgten 17 Sommertage, in denen es gar keine Neuinfektionen gab. Das änderte sich jedoch schlagartig mit dem Beginn der zweiten Infektionswelle im Herbst. Die Sieben-Tage-Inzidenz erreichte im Dezember und Januar höchst kritische Werte weit über der Marke 500.

Landrat Uwe Melzer (CDU) zeigt sich von dieser Entwicklung „traurig und betroffen“ und fügt an: „Dass wir jetzt auf einem Weg der Besserung sind, ist in erster Linie der Verdienst der Bürgerinnen und Bürger, denn der überwiegende Teil der Menschen im Altenburger Land hat sich an die strengen Regeln zur Eindämmung der Pandemie gehalten.“ Neben den erheblichen Einschränkungen im persönlichen Leben seien die finanziellen Verluste und Existenzängste besonders schlimm. „Die dringend benötigten, von der Bundesregierung zugesagten Corona-Hilfen müssen viel schneller kommen“, so der Landrat.

Inzwischen sei das Team des Gesundheitsamtes aber wieder in der Lage, alle Kontakte tagaktuell nachzuverfolgen. Die geltenden Regelungen müssten weiterhin diszipliniert eingehalten werden. „Eine 7-Tage-Inzidenz um den Wert 100 ist noch immer zu hoch und deshalb nichts anderes als ein kleines Etappenziel“, so Melzer weiter.

„Zwei Infektionswellen haben wir im ersten Jahr der Pandemie im Altenburger Land erlebt, eine dritte zeichnet sich gerade ab“, so Amtsarzt Stefan Dhein. Die erste Welle habe sich durch frühzeitige lokale Maßnahmen gut eingrenzen lassen. Bei der zweiten Welle sei dies wesentlich schwieriger gewesen, auch weil auf politischer Ebene die Akzente anders gesetzt wurden – Grenzen, Kitas und Schulen mussten offenbleiben. „Die zweite Welle hat auch die Gesundheitseinrichtungen des Altenburger Landes zeitweise an ihre Grenzen gebracht“, bilanziert Dhein. „Die Neuinfektionen erreichten mit 187 Fällen an einem einzigen Tag, dem 25. Dezember, den bisherigen Spitzenwert und damit eine 7-Tages Inzidenz von über 600“, so Dhein.

„Was mir persönlich aus diesem Jahr besonders in Erinnerung bleiben wird, sind wunderbare Beispiele von unkomplizierter Hilfe, Solidarität und Menschlichkeit“, blickt der Leiter des Gesundheitsamtes zurück. „Ich hoffe darauf, dass nun die Impfungen schnell und zügig vorangehen, sich so viele Menschen wie irgend möglich impfen lassen und wir dadurch endlich wieder in unser normales Leben zurückkehren können“, so Stefan Dhein.

Flickenteppich droht bei kostenlosen Corona-Tests in Thüringen