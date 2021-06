Landratsamt Altenburger Land öffnet sich kulturell

Das Landratsamt in Altenburg.

Altenburg. Der Kreis nimmt an der geförderten Maßnahme „Vielfalt leben“ teil.

Seit Anfang des Jahres widmen sich das Landratsamt Altenburger Land sowie das Landratsamt Ilm-Kreis einem begleiteten interkulturellen Öffnungsprozess. Damit wolle man sich als zukunftsfähige Verwaltung stärken, schreiben die Initiatoren in einer Pressemitteilung. Der Prozess wird von dem Kooperationstrio, bestehend aus dem Thüringer Zentrum für Interkulturelle Öffnung (TZIÖ), der Fachstelle Interkulturelle Öffnung des Awo Regionalverbands Mitte-West Thüringen und dem Institut für Kommunale Planung und Entwicklung (IKPE) der FH Erfurt begleitet.

„Es ist sehr motivierend zu sehen, wie die beiden Landratsämter die Notwendigkeit ernst nehmen, sich dem Thema Vielfalt zu widmen. Dieses Engagement ist keine Selbstverständlichkeit“, hebt Julia Brade vom TZIÖ hervor. Interkulturelle Öffnung versteht sie als umfassenden Prozess, der allen Menschen – nicht nur Zugewanderten – zugutekommt und damit die Zufriedenheit aller erhöht, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Verwaltung.

Gewinn an Standortvorteilen

Brade ist mit ihrem Team für die strategische Begleitung des Pilotprojekts „Vielfalt leben! Für eine zukunftsfähige Verwaltung“ verantwortlich, das vom Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz (TMMJV) gefördert wird. Interkulturelle Öffnung ist im Landesintegrationskonzept verankert und demnach ein großes Anliegen. Im Altenburger Land hat der Start Ende Mai stattgefunden.

„Gerade in Bezug auf den Fachkräftemangel, der unsere Bereiche tangiert, wünschen wir uns durch den Prozess Standortvorteile dazu zu gewinnen, um weiterhin als attraktiver Arbeitgeber in der Region zu bestehen und ein positives Arbeitsklima für Personal und Bürger sicherzustellen“, begründet Landrat Uwe Melzer (CDU) die Teilnahme am Pilotprojekt.

Die Umsetzung erfolgt zum Beispiel durch Schulungen, Beratungen oder Veranstaltungen im Landratsamt. „Die Belegschaft ist immer ein wesentlicher Teil im Prozess, denn die Menschen prägen durch ihre Einstellungen und ihr Verhalten den Arbeitsort maßgeblich mit“, sagt Maria Brückner, Leiterin der Fachstelle.