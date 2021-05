Landratsamt nennt Ursache für Schaden in Schmöllner Asylheim

Schmölln. Etwa acht bis zehn Kubikmeter Wasser sind in das Gebäude geflossen

Im Fall des Wasserschadens in der Gemeinschaftsunterkunft (GU) für Geflüchtete hat sich das Landratsamt nun zur vermutlichen Schadensursache geäußert. Wie die Sprecherin der Behörde am Dienstag mitteilte, gehe man von Sachbeschädigung aus, was auch zur Anzeige gebracht wurde. Die polizeilichen Ermittlungen dauern noch an.

Am Morgen des 24. Februar 2021 wurde der Wasserschaden durch den Wachschutz festgestellt. Im Dachgeschoss sei an einem Ausgussbecken ohne Überlauf der Wasserhahn gelaufen, bei verstöpseltem Abfluss. Vermutlich seien acht bis zehn Kubikmeter Wasser in das Gebäude geflossen, so das Landratsamt. Fußböden, Decken und Trockenbauwände sind durchfeuchtet, die Schadenssumme wird durch den zuständigen Fachdienst auf etwa 350.000 Euro geschätzt. Die Kreisverwaltung hat den Schaden der Versicherung gemeldet.