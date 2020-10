Torsten Pröhl aus Kummer habe vor wenigen Tagen beobachtet, dass ein „Nebenerwerbslandwirt“ am Straßenrand zwischen Kummer und Grünberg Mäusegift verteilt habe.

„Er ist dabei im schnellen ‘Wanderschritt’ den Graben entlanggelaufen und hat das Gift sehr schnell oberflächlich in Mäuselöcher abgelegt, ohne dabei den Legeapparat tief ins Mauseloch zu stecken, noch das Mauseloch (wie gesetzlich gefordert) hinterher zuzutreten“, schildert der Naturschützer, der den Mann daraufhin bei der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises angezeigt hat. Die ist allerdings nicht zuständig, so dass der Vorfall nun auf dem Tisch des Thüringer Landesamtes für Landwirtschaft und Ländlichen Raum liegt. „Den Vorwürfen wird gegenwärtig nachgegangen“, heißt aus der Behörde.

Keine zehn Pflanzenarten mehr

Pröhl erläutert, was ihn zu der Anzeige bewegt hat. „Auf den Feldern und deren Rändern dieses Landwirtes und der meisten anderen gibt es keine zehn heimische Pflanzenarten mehr, von Tierarten gar nicht zu reden. Die letzten hier noch lebende Arten werden auch noch vergiftet“, ärgert er sich. Die Feldmaus, deren Population in diesem Jahr extrem angestiegen ist und Bauern deshalb sogar von einer Plage sprechen, sei eine „Brot- und Butterart“ für die meisten Beutegreifer, vor allem für Eulen. Gerade im Winterhalbjahr würden sie oftmals ausreichend Mäuse nur an Feldrändern und im Straßengraben finden. Werden Mäuse vergiftet, könnten Eulen, wenn sie sie fressen, ebenfalls qualvoll sterben. „Mäusegift enthält Quecksilber und andere hoch toxische Schwermetalle“, betont Torsten Pröhl.

Er weist zudem darauf hin, dass sich am Straßenrand Hunde, Katzen und Igel aufhalten, die beim Fressen der vergifteten Mäuse ebenfalls in Gefahr seien. Das Gleiche gelte für Wildschweine. „Das Wildbret wird uns dann als gesundes natürlich gewachsenes Fleisch serviert“, so der Naturfreund. Das Wasser aus dem Graben gelange zudem in den Dorfteich von Kummer und das Mäusegift sei für die Tiere dort ebenfalls gefährlich. „Zu guter Letzt ist zu vermerken, dass die Schwermetalle des Mäusegiftes ins Grundwasser und die nach guter fachlicher Praxis produzierten Lebensmittel der Landwirte gelangen“, fürchtet er.

Zu zulässige Gifte erlaubt

Obwohl sich das Landwirtschaftsamt zum Fall von Kummer aktuell noch nicht äußern könne, haben wir einige allgemeine Informationen bekommen. Zur Feldmausbekämpfung auf Ackerflächen sind lediglich amtlich zugelassene Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Zinkphosphid erlaubt. Der Anwender muss sachkundig sein, also sich mit den diversen Rechtsgrundlagen auskennen. Die Köder sollen tief in die Löcher der Nagetiere gelegt werden. Das Zutreten der Löcher wird nicht empfohlen, heißt es aus der Behörde. Da ein Straßengraben nicht zur landwirtschaftlichen Nutzfläche zählt – er gehört zum Nichtkulturland – darf das Mittel hier nur mit einer amtlichen Ausnahmegenehmigung erfolgen.

Bei einer sachgemäßen Anwendung der Zinkphosphid-Köder gebe es keine Beeinträchtigung von Nichtzielorganismen wie Greifvögeln, heißt es vom Landwirtschaftsamt weiter. Das würden Beobachtungen in Thüringen und die gesammelten Meldungen an das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit zu „Haus- und Wildtiervergiftungen“ belegen.