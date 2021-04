Landwirte schaffen in Gößnitz Platz für weitere Blühflächen

Gößnitz. Nachdem zum Auftakt im Vorjahr bereits 104 Blühpaten gewonnen werden konnten, hat sich der Kreisbauernverband (KBV) das Ziel gesetzt, diese Zahl im Jahr 2021 zu verdoppeln. Man hoffe, dass die Kontaktpflege zu den Paten in diesem Jahr intensiviert werden könne, so der KBV-Vorsitzende Berndt Apel (Mitte). Gemeinsam mit Bürgermeister Wolfgang Scholz (links) und Landwirt Frank Quaas (rechts) gab er auf der 1,2 Hektar großen Blühfläche am Pleißeufer den Startschuss für die neue Saison. Man wolle auch die Anzahl der Standorte verdoppeln, sagt Apel. So seien drei weitere Flächen in Kooperation mit Agrarprodukte Schmölln bereits ausgesät. Mit der Stadtverwaltung sei man außerdem im Gespräch über mindestens drei weitere Standorte im Stadtgebiet.