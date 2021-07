Laubenbrand greift in Lucka auf Bäume über

Lucka. Die Kripo ermittelt nun und sucht Zeugen.

Aufgrund eines Laubenbrandes kamen in der Nacht zum Donnerstag gegen 0.30 Uhr Feuerwehr und Polizei in der Ramsdorfer Straße zum Einsatz. Aus noch ungeklärter Ursache stand laut Polizei beim Eintreffen der Rettungskräfte das leerstehende Gartenhaus völlig in Brand. Das Feuer griff zusätzlich auf zwei in der Nähe befindliche Bäume über, die trotz der Löschmaßnahmen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Es gab keine Verletzten.

Warum es zum Brandausbruch kam, ist laut Polizei derzeit unbekannt. Die Kriminalpolizei Altenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen unter Tel. 0365 / 8234-1465.

