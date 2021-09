Lebendige Mitmachwerkstatt im Schloss Windischleuba

Altenburg/Windischleuba. Die Vorbereitungen für den zweiten Werkstatt-Salon und das Programm zum Tag des offenen Denkmals laufen auf kreativen Hochtouren.

Unter dem Motto „Dabei sein und das Schloss Windischleuba neu entdecken“ fand die erste öffentliche Mitmachwerkstatt in den Räumen des Schlosses statt. Ziel des kreativen Austauschs war die Programmgestaltung für den Tag des offenen Denkmals im Schloss Windischleuba am Sonntag, 12. September.

Der Einladung im Rahmen des Projektes „Der fliegende Salon“ folgten knapp 30 Personen aus Windischleuba und der Region, die alle ihre ganz persönlichen Beziehungen zum Schloss mitbrachten. Ehemalige Internatsschüler trafen sich nach Jahren wieder, andere kannten das Schloss aus vergangenen Zeiten oder wollten es nun einmal richtig kennenlernen. Das Treffen bekräftigte, dass es ein großes Interesse in der Bevölkerung gibt, Schloss und Ortsgemeinschaft näher zusammenzubringen.

Die Ideen, wie das gelingen könnte – etwa mit Musik oder Theater im Schloss, mit Sammlung der Internatsgeschichten oder Belebung des ehemaligen Schlossparks – sind vielfältig. Mitinitiator und Herbergsleiter Matthias Buhl ist neuen Themen gegenüber aufgeschlossen und hat auch bereits eigene Ideen für gemeinsame Veranstaltungen.

Facettenreiche Blicke auf die Geschichte

Moderiert wurde der Kreativworkshop von Tom Ritschel aus Leipzig. Erster Schritt zur Öffnung des Schlosses ist die Beteiligung zum Tag des offenen Denkmals am 12. September mit einem Programm, das von Bürgerinnen und Bürgern aus Windischleuba und der Region und der Jugendherberge gemeinsam gestaltet wird.

Die Pläne dazu versprechen facettenreiche Blicke auf das Schloss und seine Geschichte. Am Dienstag, 7. September, soll das Vorhaben in einer zweiten Werkstatt finalisiert werden. Wer Interesse hat, sich in das Projekt einzubringen, kann sich um 18 Uhr in der Jugendherberge anschließen.

Weitere Informationen und Kontakt: Auf der Internetseite www.fliegender-salon.de sowie auf der projekteigenen Facebookseite sind die aktuellen Projektentwicklungen verfolgbar.